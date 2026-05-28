Da beni confiscati alla mafia a spazi di inclusione e legalità | assegnati due immobili all’Acquasanta e a Ciaculli
Sono stati assegnati due immobili a Palermo, uno ad Acquasanta e l’altro a Ciaculli, destinati a progetti di inclusione sociale e legalità. Il primo, “Demetra”, sarà un centro di ascolto dedicato alle donne vittime di abusi, violenza e tratta. Il secondo, “In natura, circolo sociale”, offrirà servizi di supporto e assistenza. Entrambi i progetti mirano a rafforzare il sostegno alle fragilità e a promuovere iniziative di legalità nel territorio.
Da oggi Palermo si arricchisce di due nuovi presidi dedicati all’inclusione sociale, al sostegno delle fragilità e alla promozione della legalità: il progetto “Demetra”, nuovo centro di ascolto per le donne vittime di abusi, violenza e tratta, e “In natura, circolo sociale”, che erogherà servizi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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