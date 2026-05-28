Da beni confiscati alla mafia a spazi di inclusione e legalità | assegnati due immobili all’Acquasanta e a Ciaculli

Da palermotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono stati assegnati due immobili a Palermo, uno ad Acquasanta e l’altro a Ciaculli, destinati a progetti di inclusione sociale e legalità. Il primo, “Demetra”, sarà un centro di ascolto dedicato alle donne vittime di abusi, violenza e tratta. Il secondo, “In natura, circolo sociale”, offrirà servizi di supporto e assistenza. Entrambi i progetti mirano a rafforzare il sostegno alle fragilità e a promuovere iniziative di legalità nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da oggi Palermo si arricchisce di due nuovi presidi dedicati all’inclusione sociale, al sostegno delle fragilità e alla promozione della legalità: il progetto “Demetra”, nuovo centro di ascolto per le donne vittime di abusi, violenza e tratta, e “In natura, circolo sociale”, che erogherà servizi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Beni confiscati, Palermo capitale: destinati al Comune oltre 1.200 immobili sottratti alla mafia

Beni confiscati alla mafia, la Asl sud est avvia percorso per farne spazi di salute e comunitàLa Asl Sud Est ha avviato un percorso per riutilizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata, con l’obiettivo di trasformarli in strutture...

Argomenti più discussi: Consegna beni confiscati. Domani ore 12 in via Simone Gulì 226; Manca il progetto esecutivo, stallo sull'iter per il nuovo parcheggio all'Arenella.

acquasanta da beni confiscati allaDue beni confiscati al servizio della città, inaugurati i centri di Ciaculli e Acquasanta CLICCA PER IL VIDEOLa struttura di via Simone Gulì fungerà da centro di ascolto per le donne vittime di violenza e come postazione per attività sociali destinate a ragazzi e ragazze diversabili. ilsicilia.it

Beni confiscati alla criminalità, accordo tra l’Agenzia nazionale e ConfcooperativeIl riutilizzo dei beni confiscati non rappresenta semplicemente la riaffermazione della legalità e la realizzazione di presidi di sicurezza ma anche la concreta realizzazione del messaggio sotteso: ... vita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web