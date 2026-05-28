Curtis Axel arrestato rischia quasi un anno di carcere
Curtis Axel, ex wrestler della WWE, è stato arrestato il 17 maggio nella contea di Anoka, Minnesota, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Secondo le fonti ufficiali, è stato fermato dalle forze dell’ordine e rischia fino a un anno di carcere. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulla condizione del sospettato al momento dell’arresto.
Curtis Axel, ex superstar della WWE, è stato arrestato il 17 maggio scorso nella contea di Anoka, in Minnesota, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto riportato da Ringside News, il wrestler 46enne — all’anagrafe Joseph Hennig — rischia fino a 364 giorni di carcere e una multa fino a 3.000 dollari per il capo d’imputazione più grave. Le accuse a carico dell’ex wrestler WWE. L’accusa principale contestata a Hennig è guida in stato di ebbrezza di terzo grado, legata al suo presunto rifiuto di sottoporsi ai test chimici. In base alla legge del Minnesota, si tratta di un gross misdemeanor — un reato di una certa gravità — che prevede una pena massima di 364 giorni di detenzione, una multa fino a 3. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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