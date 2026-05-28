curtis axel arrestato rischia quasi un anno di carcere

Notizia in breve

Curtis Axel, ex wrestler della WWE, è stato arrestato il 17 maggio nella contea di Anoka, Minnesota, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Secondo le fonti ufficiali, è stato fermato dalle forze dell’ordine e rischia fino a un anno di carcere. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulla condizione del sospettato al momento dell’arresto.