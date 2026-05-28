Cure palliative pediatriche e comunicazione in corso I care - Mi occupo e mi preoccupo

Notizia in breve

A Ancona si è svolto il corso regionale di alta formazione “I care – Mi occupo e mi preoccupo”, dedicato alla comunicazione nelle cure palliative pediatriche. L’evento ha visto una forte partecipazione di professionisti del settore, con focus su come migliorare la comunicazione come strumento di cura. Il corso si concentra sull’importanza di approcci comunicativi efficaci per il benessere dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie.