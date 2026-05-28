Cure palliative pediatriche e comunicazione in corso I care - Mi occupo e mi preoccupo
A Ancona si è svolto il corso regionale di alta formazione “I care – Mi occupo e mi preoccupo”, dedicato alla comunicazione nelle cure palliative pediatriche. L’evento ha visto una forte partecipazione di professionisti del settore, con focus su come migliorare la comunicazione come strumento di cura. Il corso si concentra sull’importanza di approcci comunicativi efficaci per il benessere dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie.
ANCONA – Grande partecipazione ad Ancona per il corso regionale di alta formazione “I care – Mi occupo e mi preoccupo”, dedicato quest’anno al tema “Comunicare in cure palliative pediatriche: uno strumento di cura”.L’evento, ospitato oggi, giovedì 28 maggio 2026, e domani al Seebay Hotel di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Chronic Illness, Disability & End-of-Life Care | Chapter 36 – Maternal Child Nursing Care (7th)
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