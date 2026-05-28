Il 28 maggio 1896, la Marina italiana partecipò a Creta, unendo forze con francesi e inglesi in una coalizione militare internazionale. Si trattò della prima missione di peacekeeping guidata dall’Italia. La missione aveva l’obiettivo di stabilizzare la regione e mantenere l’ordine durante un periodo di tensioni locali. Questa operazione rappresentò un’azione militare congiunta tra le nazioni coinvolte, senza che siano stati segnalati interventi di combattimento attivo.

Il 28 maggio 1896 la Marina italiana intervenne a Creta assieme a francesi e inglesi guidando la prima coalizione militare internazionale. Anche i Carabinieri furono impiegati per garantire l'ordine pubblico nei violenti scontri tra cristiani e musulmani, rimanendo fino al 1914. Era il 28 maggio 1896 quando tre navi da guerra gettarono l’ancora nella baia di Suda, sull’isola di Creta. Una delle tre batteva la bandiera della Regia Marina italiana. Era l’incrociatore «Piemonte», sotto la guida del comandante Alfonso de Orestis e del capitano in seconda Paolo Thaon di Revel, futuro Capo di Stato Maggiore durante la Grande Guerra e in seguito ministro della Marina. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Creta 1896: l'Italia guida la prima missione di «peacekeeping»

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