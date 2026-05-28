Negli ultimi anni, anche grazie a una comunicazione sempre più consapevole, la protezione solare ha iniziato a essere un must-have in ogni beauty case. Indipendentemente dalla stagione. Eppure, mentre dermatologi, brand e creator ricordano l’importanza di usare ogni giorno la protezione solare viso, la protezione solare 50 e perfino la protezione solare capelli durante i mesi più caldi, sui social si sta diffondendo una tendenza che racconta il lato più estremo di quest’ ossessione malsana per l’ abbronzatura. Si chiama “Barbie drug” ed è il nome con cui viene spesso indicato il Melanotan II, una sostanza sintetica venduta illegalmente online e utilizzata da chi desidera ottenere una pelle più scura in tempi rapidi, spesso riducendo l’esposizione ai raggi UV. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cos’è la Barbie drug e perché gli esperti ci mettono in guardia? Il Melanotan II solleva preoccupazioni legate ai rischi per la pelle…

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ma solo io trovo imbarazzante tutta questa importanza che state dando a reratto che nella sua vita ha detto + cessate che cose sensate vi meritate il vero glow down su questo social è cosi x.com

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