Cosa fare in città | gli eventi del ponte del 2 giugno
Nel fine settimana del 2 giugno, nel novarese e nel Vco sono in programma numerosi eventi. Ci saranno spettacoli, concerti, mostre e mercatini. Sono previsti anche incontri, manifestazioni e laboratori aperti al pubblico. Le iniziative si svolgeranno sia in città che in zone limitrofe, offrendo una vasta scelta di attività per i partecipanti.
Un (lungo) fine settimana con tanti appuntamenti è in arrivo nel novarese e Vco.In programma in città e non solo ci sono spettacoli, concerti, mostre, incontri, mercatini, manifestazioni, laboratori e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo ponte del 2 giugno. Per l'elenco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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