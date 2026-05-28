Cosa fare in città | gli eventi del ponte del 2 giugno

Notizia in breve

Nel fine settimana del 2 giugno, nel novarese e nel Vco sono in programma numerosi eventi. Ci saranno spettacoli, concerti, mostre e mercatini. Sono previsti anche incontri, manifestazioni e laboratori aperti al pubblico. Le iniziative si svolgeranno sia in città che in zone limitrofe, offrendo una vasta scelta di attività per i partecipanti.