Cosa dice la lingua della salute il patologo orale Abati | I farmaci la rendono secca le infezioni bianca o rossa

La lingua può dirci tanto sul nostro stato di salute generale. Lo sa bene il professor Silvio Abati, responsabile Patologia Orale all'IRCCS del San Raffaele, che ha spiegato a Fanpage.it quali siano le principali cause che si nascondono dietro una lingua secca, bianca, rossa o morsa ripetutamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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