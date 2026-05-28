Cosa dice la lingua della salute il patologo orale Abati | I farmaci la rendono secca le infezioni bianca o rossa
Il patologo orale ha spiegato che alcuni farmaci possono causare secchezza della lingua e favorire infezioni con alterazioni di colore bianco o rosso. La lingua, secondo lui, può fornire indicazioni sullo stato di salute generale.
La lingua può dirci tanto sul nostro stato di salute generale. Lo sa bene il professor Silvio Abati, responsabile Patologia Orale all'IRCCS del San Raffaele, che ha spiegato a Fanpage.it quali siano le principali cause che si nascondono dietro una lingua secca, bianca, rossa o morsa ripetutamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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