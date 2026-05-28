Ci voleva Belve Crime per riappropriarci della Fagnani e del senso originario del programma

Per riavere il “Belve” degli albori serviva “Belve Crime”. E’ infatti con lo spin off dedicato alle interviste a testimoni e a colpevoli di grandi casi di cronaca nera che il programma è tornato a splendere e a riassaporare il gusto dei primi tempi.Nella versione “Crime” tutto funziona, a partire. 🔗 Leggi su Today.it

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Anteprima Belve Crime - Roberto Savi - Martedì 5 maggio in prima serata su Rai2

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