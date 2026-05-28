Chiazze gialle nelle acque del Lago Maggiore le analisi di Arpa ad Arona | nessun inquinamento

Da novaratoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le analisi condotte da Arpa Piemonte nella giornata di ieri nel Lago Maggiore non hanno rilevato tracce di inquinamento nelle acque. La presenza di chiazze gialle e marroni segnalate si concentrava nelle baie e nelle zone di accumulo del lago. Le acque sono state sottoposte a controlli specifici e i risultati hanno escluso contaminazioni di tipo ambientale o chimico. Non sono stati riscontrati elementi dannosi per la qualità delle acque o per la salute pubblica.

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Intervento di Arpa Piemonte nella giornata di ieri, mercoledì 27 maggio, nella zona del Lago Maggiore, dove è stata segnalata la presenza di chiazze galleggianti di colore giallo-marrone nelle acque del lago, che tendono ad ammassarsi in particolare nelle baie e nelle zone di accumulo delle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Chiazze giallastre sul Lago Maggiore, le analisi Arpa Piemonte. Non sono pericolose per i bagnanti

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