Chiazze gialle nelle acque del Lago Maggiore le analisi di Arpa ad Arona | nessun inquinamento

Notizia in breve

Le analisi condotte da Arpa Piemonte nella giornata di ieri nel Lago Maggiore non hanno rilevato tracce di inquinamento nelle acque. La presenza di chiazze gialle e marroni segnalate si concentrava nelle baie e nelle zone di accumulo del lago. Le acque sono state sottoposte a controlli specifici e i risultati hanno escluso contaminazioni di tipo ambientale o chimico. Non sono stati riscontrati elementi dannosi per la qualità delle acque o per la salute pubblica.