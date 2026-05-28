Chi aveva in programma di acquistare uno Steam Deck dovrà fare i conti con l’aumento dei prezzi. Dopo mesi di disponibilità limitata, il costo del dispositivo è salito significativamente, rendendo più difficile l’acquisto a chi aveva previsto di comprarlo a prezzi più bassi. La variazione si è verificata in un periodo di alta domanda, portando a un incremento dei costi sul mercato secondario e nelle rivendite ufficiali.

Se stavi pianificando di acquistare uno Steam Deck e hai aspettato il momento giusto, preparati a una brutta sorpresa. Valve ha annunciato mercoledì un aumento di prezzo che ha dell’incredibile per la sua console portatile: si parla di rincari compresi tra i 240 e i 300 dollari, a seconda del modello. Una mossa che nessuno si aspettava e che riposiziona drasticamente il dispositivo nel mercato del gaming portatile. Valve aumenta i prezzi di Steam Deck (di tanto). Il modello Steam Deck OLED da 512 GB passa da 549 a 789 dollar i, mentre la versione top di gamma con 1 TB di storage schizza da 649 a ben 949 dollari. Quasi mille dollari per una console portatile: cifre che fino a ieri sembravano impensabili per un dispositivo che si era posizionato come alternativa accessibile al gaming PC tradizionale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Chi aspettava di comprare Steam Deck ora si mangia le mani: i prezzi sono esplosi

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