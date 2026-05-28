Checklist di conformità antincendio per il dirigente scolastico | strumento operativo alla luce del Decreto 31 marzo 2026

Un nuovo strumento operativo, una checklist di conformità antincendio, è stata introdotta per i dirigenti scolastici in base al Decreto interministeriale del 31 marzo 2026. La lista aiuta a verificare gli adempimenti richiesti, considerando la complessità delle norme e la presenza di più soggetti coinvolti. La sua funzione principale è facilitare l'esercizio delle funzioni di gestione della sicurezza antincendio all’interno delle scuole.

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