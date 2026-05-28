Ceniccola e Guidi | Rivoluzione Gentile a Guardia Sanframondi smontati i vecchi equilibri
Durante le ultime elezioni comunali, i candidati hanno ottenuto risultati che hanno portato alla sconfitta dei rappresentanti dei vecchi schieramenti politici. La vittoria del nuovo gruppo ha eliminato le alleanze storiche e aperto la strada a un amministratore di nuova generazione. La vittoria è stata netta, con una percentuale di voti superiore al 50 per cento, e ha segnato la fine delle precedenti alleanze politiche di lunga data.
Tempo di lettura: 4 minuti Le elezioni amministrative consegnano alla comunità guardiese un messaggio politico chiaro, forte e inequivocabile, i cittadini hanno scelto il cambiamento, premiando il rinnovamento generazionale e archiviando definitivamente i vecchi equilibri della politica locale. Il dato emerso dalle urne parla con evidenza. In entrambe le liste, i candidati più giovani hanno raccolto circa il 60% delle preferenze complessive, diventando il simbolo di una nuova fase politica fondata su partecipazione, coraggio e visione futura. Non si tratta soltanto di un ricambio anagrafico, ma di un vero mandato politico popolare. Gli elettori hanno deciso di investire su energie nuove, competenze, presenza sul territorio e capacità di interpretare i bisogni reali della comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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