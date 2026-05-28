Ceniccola e Guidi | Rivoluzione Gentile a Guardia Sanframondi smontati i vecchi equilibri

Notizia in breve

Durante le ultime elezioni comunali, i candidati hanno ottenuto risultati che hanno portato alla sconfitta dei rappresentanti dei vecchi schieramenti politici. La vittoria del nuovo gruppo ha eliminato le alleanze storiche e aperto la strada a un amministratore di nuova generazione. La vittoria è stata netta, con una percentuale di voti superiore al 50 per cento, e ha segnato la fine delle precedenti alleanze politiche di lunga data.