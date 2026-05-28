Case popolari il Tar | Illegittima l' esclusione per precedenti penali Barcaioli | Avevamo ragione noi

Il Tar dell’Umbria ha sospeso un procedimento riguardante l’esclusione di un candidato alle case popolari a causa di precedenti penali. La decisione ha portato anche a un’interpellanza alla Corte Costituzionale sulla conformità delle norme vigenti fino a pochi mesi fa. La decisione si basa sulla valutazione dell’illegittimità delle regole che avevano escluso il richiedente. I rappresentanti di un gruppo avevano già contestato questa interpretazione.

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha deciso di fermare un procedimento e di interpellare la Corte Costituzionale sulla legittimità delle norme che, fino a pochi mesi fa, regolavano l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Al centro della questione, il cosiddetto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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