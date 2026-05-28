Career Day 2026 | il Comune di Perugia assume sette neolaureati Dopo tre anni il contratto diventa a tempo indeterminato

Durante il Career Day 2026, svolto nel complesso monumentale di San Pietro, il Comune di Perugia ha annunciato l’assunzione di sette neolaureati. I contratti, inizialmente a termine, diventeranno a tempo indeterminato dopo tre anni. L’evento si è tenuto nell’ambito dell’iniziativa Nexus dell’università locale e ha coinvolto giovani provenienti da diverse facoltà. La selezione ha riguardato candidati con titoli di studio recenti.

Il Comune di Perugia apre le porte ai giovani talenti. Durante il Career Day 2026, svoltosi nel complesso monumentale di San Pietro all’interno dell’evento Nexus dell’Università degli Studi, l’amministrazione locale ha annunciato una novità destinata a fare discutere: sette posti riservati a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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