“ Se sei l’erede, vivere, respirare e persino innamorarsi ha un prezzo ”. È il perentorio incipit da cui prende le mosse la nuova serie di Canale 5, al debutto venerdì 29 maggio, in prima serata. Titolo made in Turkey, “L’Erede” affronta temi universali come identità, appartenenza, tradizioni, e vede protagonisti?lhan?en (Love, Reason, Get Even ), Aybüke Pusat ( Everywhere I Go, Dreams and Realities ) e Biran Damla Y?lmaz ( Forbidden Fruit ). Halef (tit. or.) è ambientato a Urfa, città nel sud-est della Turchia dove convivono serenamente curdi, turchi, turkmeni e arabi, tra paesaggi ricchi di fascino, che geograficamente e storicamente appartengono alla Mesopotamia settentrionale, l’area tra i fiumi Tigri ed Eufrate. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5 LANCIA L’EREDE: “IN PRIMA SERATA LA NUOVA SERIE INTERNAZIONALE”

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Sto giocando un chierico per un oneshot la cui sottoclasse deve essere di una CLASSE DIVERSA. Quale sottoclasse che non sia chierico sarebbe la migliore per un chierico di livello 5? reddit

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