Caldo record Mirafiori in ostaggio del blackout da oltre 10 ore | Oltre 500 famiglie senza corrente attivare la Protezione Civile

Notizia in breve

Da oltre dieci ore, più di 500 famiglie nel quartiere sono senza corrente a causa di un blackout che ha colpito l’area. Le linee di comunicazione segnalano che la Protezione Civile è stata attivata per gestire l’emergenza. Durante una conferenza stampa, un rappresentante di Iren ha affermato che si è in “trincea” e che si lavora per risolvere la situazione, ma per alcuni l’interruzione si sta protraendo senza una fine prevista.