Caldo record Mirafiori in ostaggio del blackout da oltre 10 ore | Oltre 500 famiglie senza corrente attivare la Protezione Civile
Da oltre dieci ore, più di 500 famiglie nel quartiere sono senza corrente a causa di un blackout che ha colpito l’area. Le linee di comunicazione segnalano che la Protezione Civile è stata attivata per gestire l’emergenza. Durante una conferenza stampa, un rappresentante di Iren ha affermato che si è in “trincea” e che si lavora per risolvere la situazione, ma per alcuni l’interruzione si sta protraendo senza una fine prevista.
“Siamo in trincea, è guerra: c'è da lavorare”, dichiarano nel corso della conferenza stampa tenutasi giovedì, 28 maggio, da Iren, ma per qualcuno l'emergenza blackout si sta trasformando in un incubo senza fine. Preoccupa la situazione a Torino che non fatica a essere descritta come un'emergenza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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