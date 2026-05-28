Una studentessa è stata soccorsa ieri a Correggio a causa di un episodio di caldo intenso in aula. La ragazza si è sentita male durante le lezioni e ha richiesto assistenza medica. Sul posto sono intervenuti i sanitari che l'hanno trasferita in ospedale per controlli. La scuola ha confermato che le temperature all’interno delle classi erano elevate, senza specificare eventuali misure adottate. Non sono stati segnalati altri casi o interventi immediati.

Correggio (Reggio Emilia), 28 maggio 2026 – Dopo il caso di Montecchio di ieri, anche a Correggio, in mattinata, si è registrato un malore presumibilmente dovuto al caldo “fuori media stagionale” di questi giorni, con un’ambulanza intervenuta al Convitto Corso di Correggio per soccorrere una studentessa alle prese con gli effetti delle alte temperature. Situazione che viene segnalata anche dai sindacati, con Ciro Fiore, segretario generale aggiunto di Cisl Scuola Emilia Centrale, che continua a ricevere un “bollettino” tutt’altro che rassicurante sulla situazione nelle scuole reggiane. E aggiunge come nella tarda mattinata alla scuola elementare Correggio 2 siano stati registrati 31,7 gradi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caldo a scuola, studentessa soccorsa a Correggio

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