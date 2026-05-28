Lo stilista ha dichiarato che il calcio italiano può rinascere puntando sui giovani e ha affermato che la Nazionale potrebbe allenarsi anche con budget ridotti. Ha inoltre commentato che l’ex allenatore della squadra di club sapeva di non avere una formazione molto competitiva.

Lo stilista Bruno Cucinelli: «La Nazionale si può allenare anche guadagnando molto meno. Allegri sapeva di non avere un Milan forte». Stilista tra i più importanti e celebrati d’Italia, Brunello Cucinelli ha raccontato a La Gazzetta dello Sport il suo rapporto con il calcio. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano IL GIUDIZIO SUL VAR « Ha portato il margine di errore dall’otto all’uno per cento, ma non può essere perfetto: per forza lascia spazio all’interpretazione. Il problema è lo spazio che ha tolto: all’arbitro e alla sua responsabilità ». L’ITALIA FUORI DAL MONDIALE PER LA TERZA VOLTA « Non ce l’aspettavamo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Brunello Cucinelli: «Per rinascere il calcio italiano deve puntare sui giovani. Malagò uomo giusto»

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