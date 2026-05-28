Brasile ok il taglio alle ore lavorative | ora la sfida al Senato

Notizia in breve

Il governo brasiliano ha approvato un taglio graduale delle ore lavorative, che ora passa al Senato per la discussione. La misura prevede una riduzione delle ore di lavoro e potrebbe influire sui costi delle aziende, anche se i dettagli esatti non sono ancora definiti. I contratti collettivi in vigore decadranno automaticamente dopo sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, a meno che non vengano aggiornati.