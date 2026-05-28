Brasile ok il taglio alle ore lavorative | ora la sfida al Senato
Il governo brasiliano ha approvato un taglio graduale delle ore lavorative, che ora passa al Senato per la discussione. La misura prevede una riduzione delle ore di lavoro e potrebbe influire sui costi delle aziende, anche se i dettagli esatti non sono ancora definiti. I contratti collettivi in vigore decadranno automaticamente dopo sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, a meno che non vengano aggiornati.
? Punti chiave Come influirà la riduzione graduale sui costi delle aziende brasiliane?. Quali contratti collettivi decadranno automaticamente dopo sessanta giorni?. Chi bloccherà la riforma durante l'esame nel Senato?. Quando entreranno in vigore le prime due ore di riduzione?.? In Breve Riduzione di 2 ore entro due mesi e altre 2 entro dodici mesi.. Contratti collettivi incompatibili decadono automaticamente dopo 60 giorni dalla promulgazione.. Nuovo standard prevede 40 ore settimanali con almeno due giorni di riposo.. Settore produttivo deve rinegoziare accordi per gestire nuovi costi operativi e turni..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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