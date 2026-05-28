Blocco nei verbali | il weekend dei seggi per sbloccare gli eletti

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il fine settimana, i seggi sono rimasti chiusi per consentire la correzione dei verbali e sbloccare gli eletti. La richiesta principale riguarda la possibilità di insediamento del nuovo sindaco, ancora in attesa di ufficializzazione. Restano da chiarire le modalità con cui verranno rettificati gli errori riscontrati nei documenti ufficiali, necessari per completare le procedure di insediamento. La situazione ha provocato ritardi nelle formalità di proclamazione degli eletti.

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? Domande chiave Quando potrà finalmente sedersi in carica il sindaco Basile? Chi dovrà correggere materialmente gli errori riscontrati nei verbali? Come influiranno questi ritardi sulla gestione dei sette consigli di Quartiere? Perché il caricamento digitale dei dati è stato sospeso improvvisamente??? In Breve Lavoro dell'ufficio centrale tra 2 e 3 giugno su 253 sezioni elettorali. Giuseppe D'Agostino e Mario Siracusa coordinano le verifiche sui verbali dei seggi. Proclamazione del si . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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