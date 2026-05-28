Un'interruzione di corrente ha causato la chiusura del Polo Agrario Rozzi a Piano d’Accio. La mancanza di energia ha portato alla sospensione delle attività scolastiche e alla chiusura del polo. Oltre alla scuola, altre zone della zona sono state interessate dal blackout. La mancanza di energia ha impedito l’utilizzo di impianti e servizi essenziali, mettendo a rischio l’igiene e la sicurezza degli ambienti scolastici.

? Punti chiave Perché il blocco della corrente mette a rischio l'igiene scolastica?. Quali zone saranno colpite dal distacco elettrico oltre alla scuola?. Chi ha autorizzato la chiusura immediata del Polo Agrario?. Come influiranno i lavori di E-distribuzione sulla didattica dei laboratori?.? In Breve L'ingegner Manetta ha coordinato l'ordinanza con l'ufficio Lavori Pubblici comunale.. Interruzione elettrica prevista dalle 08.30 alle 16.00 tra Piano d'Accio e Viale Europa.. Il provvedimento segue la comunicazione di E-distribuzione s.p.a. del 27 maggio 2026.. Chiusura motivata dagli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 267 del 2000.. Il sindaco Gianguido D’Alberto ha disposto la chiusura del Polo Agrario I. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco luce a Piano d’Accio: il Polo Agrario Rozzi resta chiuso

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