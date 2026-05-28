Gli agenti hanno effettuato un blitz nel Quartiere 4, sequestrando diverse e-bike illegali e multando il negozio. Durante le verifiche, hanno riscontrato che alcune biciclette raggiungevano i 53 kmh senza pedalare, cosa che viola le normative. Sono state inoltre trovate altre irregolarità nel negozio, che hanno portato alle sanzioni. Nessuna persona è stata arrestata.

? Punti chiave Come faceva la bici a raggiungere i 53 kmh senza pedalare?. Quali altre irregolarità hanno scoperto gli agenti nel negozio del Quartiere 4?. Perché l'assessore vuole colpire direttamente i rivenditori e non solo i ciclisti?. Chi dovrà pagare le sanzioni per i mezzi non certificati usati dai rider?.? In Breve Sanzioni totali superano i 2.500 euro per violazioni tecniche e amministrative.. Due e-bike cinesi senza marchio CE sequestrate con multa da 1.600 euro.. Un veicolo con acceleratore nascosto ha causato una sanzione da 1.084 euro.. Mancanza prezzi e irregolarità edilizia hanno generato ulteriori multe e accertamenti.. La Polizia Municipale ha esteso i controlli sulle e-bike non conformi ai rivenditori del Quartiere 4, portando al sequestro di diversi mezzi e a sanzioni che hanno superato i 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz nel Quartiere 4: sequestrate e-bike illegali e multe al negozio

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