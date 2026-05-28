Bitonto rivive la sua battaglia Al via la quarantesima edizione del Corteo Storico

Da baritoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bitonto si svolge la quarantesima edizione del Corteo Storico, che inizia sabato 30 maggio alle 10 nel centro storico. La manifestazione si apre con esibizioni di tamburi e banditori, coinvolgendo la città in una rievocazione tradizionale. La celebrazione si protrarrà per tutta la giornata, attirando partecipanti e visitatori interessati a rivivere momenti storici della città. La manifestazione rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale.

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Tutto pronto, a Bitonto, per il tradizionale Corteo Storico. Al via sabato 30 maggio, alle 10, nel centro storico, con l’esibizione di tamburi e banditori. Nel pomeriggio, alle 18 in piazza Marconi, spazio a equilibristi, acrobati e lanciatori di coltelli della compagnia "Diavoli rossi" (replica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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