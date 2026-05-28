Bergamo a Longuelo apre L’Erba Voglio il nuovo nido finanziato con il Pnrr

Notizia in breve

Da giugno, a Longuelo, aprono le prime due sezioni del nuovo nido finanziato con il Pnrr. I lavori sono stati completati in anticipo rispetto alla data prevista, e le strutture sono pronte per accogliere i bambini. Entro settembre, tutte le aree previste entreranno in funzione, garantendo un servizio di assistenza all’infanzia più ampio nel quartiere. La struttura si rivolge a famiglie locali e rappresenta un investimento pubblico per l’accoglienza dei più piccoli.