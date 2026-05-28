Bergamo a Longuelo apre L’Erba Voglio il nuovo nido finanziato con il Pnrr
Da giugno, a Longuelo, aprono le prime due sezioni del nuovo nido finanziato con il Pnrr. I lavori sono stati completati in anticipo rispetto alla data prevista, e le strutture sono pronte per accogliere i bambini. Entro settembre, tutte le aree previste entreranno in funzione, garantendo un servizio di assistenza all’infanzia più ampio nel quartiere. La struttura si rivolge a famiglie locali e rappresenta un investimento pubblico per l’accoglienza dei più piccoli.
I LAVORI. Dal 3 giugno aprono le prime due sezioni del nuovo nido di Longuelo. A settembre entreranno in funzione tutti gli spazi previsti. Aprirà il 3 giugno, in anticipo rispetto alla programmazione iniziale, il nuovo nido d’infanzia «L’Erba Voglio» nel quartiere di Longuelo. La struttura di via Toscanini, realizzata grazie ai fondi del Pnrr, è il quinto nido costruito a Bergamo nell’ambito del piano nazionale. Per ora entreranno in funzione due sezioni che accoglieranno i 28 bambini già presenti nella sede temporanea di via Rossini. L’inaugurazione ufficiale con tutte e quattro le sezioni operative è prevista invece all’avvio dell’anno educativo 2026-2027. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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