Il Comune ha confermato il finanziamento del Ministero per un progetto da 1,3 milioni di euro volto a riqualificare via Ghislandi. L’intervento prevede l’installazione di aiuole drenanti, la piantumazione di alberi e la realizzazione di un percorso ciclopedonale. L’obiettivo è abbassare le temperature e ridurre le emissioni di gas serra nella zona.

IL PROGETTO. Il Comune conferma il finanziamento del Ministero: aiuole drenanti, alberi e ciclopedonale per ridurre temperature ed emissioni. Bergamo conferma il proprio impegno nella transizione ecologica urbana e porta a casa un finanziamento da 1,3 milioni di euro per trasformare via Ghislandi in un «rifugio climatico lineare». La conferma è arrivata giovedì 28 maggio a Torino, durante «Delivering Europe’s Urban Climate Transition», l’appuntamento annuale delle città europee coinvolte nella Missione Ue «100 Climate-Neutral and Smart Cities». All’incontro ha partecipato l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, 1,3 milioni per trasformare via Ghislandi contro il caldo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bergamo, il Ministero conferma il finanziamento da 1,3 milioni per via GhislandiIl Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha confermato un finanziamento di 1,3 milioni di euro destinato a via Ghislandi a Bergamo.

Bergamo candida la rigenerazione di via Ghislandi a un finanziamento nazionale: progetto strategico per la neutralità climaticaIl Comune di Bergamo ha presentato un progetto di rigenerazione urbana per via Ghislandi, con l’obiettivo di ottenere un finanziamento nazionale.

Argomenti più discussi: Bergamo, 1,3 milioni per trasformare via Ghislandi contro il caldo; Bergamo, il Ministero conferma il finanziamento da 1,3 milioni per via Ghislandi; Bergamo, Bilancio della Provincia: investimenti da 10 milioni, priorità a scuole e viabilità; Ambiente. Nuovi impianti fotovoltaici nel complesso Erp di via Rilke grazie al Climate City Contract.

Bergamo, 1,3 milioni per trasformare via Ghislandi contro il caldoIl Comune conferma il finanziamento del Ministero: aiuole drenanti, alberi e ciclopedonale per ridurre temperature ed emissioni. ecodibergamo.it

Vola il turismo in Lombardia: Milano sfiora i 23 milioni di presenze reddit