Bergamo 1,3 milioni per trasformare via Ghislandi contro il caldo
Il Comune ha confermato il finanziamento del Ministero per un progetto da 1,3 milioni di euro volto a riqualificare via Ghislandi. L’intervento prevede l’installazione di aiuole drenanti, la piantumazione di alberi e la realizzazione di un percorso ciclopedonale. L’obiettivo è abbassare le temperature e ridurre le emissioni di gas serra nella zona.
IL PROGETTO. Il Comune conferma il finanziamento del Ministero: aiuole drenanti, alberi e ciclopedonale per ridurre temperature ed emissioni. Bergamo conferma il proprio impegno nella transizione ecologica urbana e porta a casa un finanziamento da 1,3 milioni di euro per trasformare via Ghislandi in un «rifugio climatico lineare». La conferma è arrivata giovedì 28 maggio a Torino, durante «Delivering Europe’s Urban Climate Transition», l’appuntamento annuale delle città europee coinvolte nella Missione Ue «100 Climate-Neutral and Smart Cities». All’incontro ha partecipato l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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L’intervento è stato realizzato grazie ai fondi del Pnrr), con un investimento complessivo di oltre 3,1 milioni di euro facebook
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