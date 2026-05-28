Gli amici di Belen Rodriguez definiscono l’incidente domestico come un evento comune e senza particolari conseguenze. La versione ufficiale fornisce dettagli differenti rispetto a quella condivisa sui social e in televisione, dove si sono susseguite diverse ricostruzioni. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, mentre la seconda versione si concentra sulla natura semplice dell’accaduto. Non ci sono ulteriori aggiornamenti ufficiali o dettagli sulle modalità dell’incidente.

Il caso legato a Belen Rodriguez continua a far discutere e, accanto alla prima ricostruzione circolata sui social e in tv, emerge ora una seconda versione dei fatti. Secondo alcune voci, l’episodio sarebbe stato meno drammatico rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. E oltre a Stefano De Martino sarebbero stati contattati anche l’ex compagno Antonino Spinalbese e la sorella Cecilia Rodriguez. Come sta Belen Rodriguez, solo un incidente domestico?. Continuano a rincorrersi versioni differenti su quanto accaduto nella mattina di lunedì 25 maggio a Belen Rodriguez. Un episodio che, com’era inevitabile, ha alimentato un forte clamore mediatico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belen, la versione degli amici ridimensiona tutto: “Un comune incidente domestico”

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