Il Bayern Monaco ha manifestato interesse per il difensore Bremer e sta considerando uno scambio con il difensore Kim Min-Jae, attualmente nella rosa di un club italiano. La trattativa coinvolge entrambi i giocatori e si sta valutando la possibilità di uno scambio tra le due squadre per definire il trasferimento. La trattativa è in fase di discussione e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali.

Bayern Monaco a caccia di Bremer: scambio con Kim Min-Jae?. MUNICH, GERMANIA – 08 APRILE: Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco, mostra reazioni durante il match dei Quarti di Finale di UEFA Champions League 202425 tra FC Bayern München e FC Internazionale Milano all’Allianz Arena di Monaco, il 8 aprile 2025. (Foto di Alex GrimmGetty Images) Nelle ultime ore, Bayern Monaco si è dimostrato molto attivo sul mercato e sembra orientato ad un’importante operazione che coinvolge il difensore della Juventus, Gleison Bremer. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bavarese potrebbe offrire in prestito Kim Min-Jae come parte di un affare per assicurarsi il difensore brasiliano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bayern Monaco punta a Bremer, include Kim Min-Jae nella trattativa con la Juventus.

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