A Basso Verbano, le famiglie hanno firmato un patto per limitare l'uso di smartphone e social ai minori. Sono state stabilite regole precise su quando e quanto tempo i bambini possono utilizzare dispositivi digitali. Si discute anche dell'impatto dei social sulla chimica del cervello dei bambini, con preoccupazioni riguardo agli effetti sulla salute mentale e sullo sviluppo. La proposta mira a tutelare i minori dai rischi legati all'uso eccessivo di tecnologia.

? Punti chiave Quali regole precise hanno stabilito le famiglie per i minori?. Come influiscono i social sulla chimica del cervello dei bambini?. Chi deve condividere le password per garantire la sicurezza digitale?. Perché il divieto di smartphone prima della terza media protegge i ragazzi?.? In Breve Pediatra Vittorio Carlo Vezzetti e psicologo Simone Butera forniscono supporto scientifico al patto.. Divieto assoluto schermi sotto i 2 anni e massimo un'ora fino agli 8.. Social e chatbot vietati sotto i 14 anni salvo uso guidato dai genitori.. Coinvolgimento istituzionale dei comuni di Angera, Ranco, Ispra, Taino e Cadrezzate.. A Angera, tra le strade che collegano i comuni del Basso Verbano, i genitori hanno deciso di tracciare un confine netto tra la crescita dei figli e l’infinito digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basso Verbano: nasce il patto per limitare smartphone e social ai minori

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