Basket playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Vigevano 1955 83-93 | semifinale ancora fatale la Elachem e gli infortuni fermano i biancoblù

Da livornotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita tra Pielle Livorno e Vigevano si è conclusa con un punteggio di 83-93, eliminando i biancoblù dai playoff di serie B. La squadra ha subito due infortuni durante l’incontro, uno di Leonzio all’intervallo e un altro di Donzelli. La partita si è disputata al PalaMacchia e ha visto Vigevano prevalere in una sfida combattuta fino alla fine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Finisce ancora in semifinale playoff la stagione della Pielle Livorno, battuta 83-93 da Vigevano al PalaMacchia al termine di una partita combattuta e decisa dall’infortunio all’intervallo di Leonzio, che si è aggiunto a quello di Donzelli. Un ko che segna il 3-1 nella serie per i lombardi che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Basket, playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Elachem Vigevano 1955 83-93: semifinale ancora fatale, Vigevano e gli infortuni fermano i biancoblùNel secondo tempo della semifinale playoff di serie B, la Pielle Livorno è stata sconfitta 83-93 da Vigevano al PalaMacchia.

Basket, playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Elachem Vigevano 1955 74-72: Donzelli stoppa Kancleris e i biancoblù sono ancora viviLa Pielle Livorno affronta Vigevano in gara-3 questa sera alle 21 al PalaMacchia, in una partita senza possibilità di errore dopo due sconfitte...

Temi più discussi: Basket playoff serie B | Vigevano-Pielle Livorno 81-72; Basket, Serie B1 playoff: Elachem Vigevano a un passo dal matchpoint con Pielle (74-72); Semifinali Playoff e 2° turno Playout Serie B Nazionale Old Wild West - I risultati di gara 2; Basket playoff B. Che cuore della Pielle: vince gara 3 con Vigevano nel finale. La serie va sul 2-1.

pielle livorno vigevano basket playoff serie bSERIE B | Pielle Livorno - Vigevano diretta 4Q 78-85 8'4Q: due punti per la Pielle per il meno 3 in avvio di ultimo quarto, tripla di Corgnati e Vigevano scappa a +8 a 7'58'', tripla per i livornesi poi Kancleris da vicino al ferro 69-76 a 5'55''. pianetabasket.com

pielle livorno vigevano basket playoff serie bBasket playoff B. Che cuore della Pielle: vince gara 3 con Vigevano nel finale. La serie va sul 2-1Una combattutissima partita, la prima della serie al PalaMacchia dopo i due match che si erano svolti fuori casa. Qualche momento di tensione anche sugli spalti tra le due tifoserie ... iltelegrafolivorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web