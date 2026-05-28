Basket playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Vigevano 1955 83-93 | semifinale ancora fatale la Elachem e gli infortuni fermano i biancoblù

Notizia in breve

La partita tra Pielle Livorno e Vigevano si è conclusa con un punteggio di 83-93, eliminando i biancoblù dai playoff di serie B. La squadra ha subito due infortuni durante l’incontro, uno di Leonzio all’intervallo e un altro di Donzelli. La partita si è disputata al PalaMacchia e ha visto Vigevano prevalere in una sfida combattuta fino alla fine.