Basket playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Vigevano 1955 83-93 | semifinale ancora fatale la Elachem e gli infortuni fermano i biancoblù
La partita tra Pielle Livorno e Vigevano si è conclusa con un punteggio di 83-93, eliminando i biancoblù dai playoff di serie B. La squadra ha subito due infortuni durante l’incontro, uno di Leonzio all’intervallo e un altro di Donzelli. La partita si è disputata al PalaMacchia e ha visto Vigevano prevalere in una sfida combattuta fino alla fine.
Finisce ancora in semifinale playoff la stagione della Pielle Livorno, battuta 83-93 da Vigevano al PalaMacchia al termine di una partita combattuta e decisa dall’infortunio all’intervallo di Leonzio, che si è aggiunto a quello di Donzelli. Un ko che segna il 3-1 nella serie per i lombardi che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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Temi più discussi: Basket playoff serie B | Vigevano-Pielle Livorno 81-72; Basket, Serie B1 playoff: Elachem Vigevano a un passo dal matchpoint con Pielle (74-72); Semifinali Playoff e 2° turno Playout Serie B Nazionale Old Wild West - I risultati di gara 2; Basket playoff B. Che cuore della Pielle: vince gara 3 con Vigevano nel finale. La serie va sul 2-1.
Basket Playoff semifinali serie B gara-4: Pielle Livorno-Elachem Vigevano 1955 74-72 RISULTATO FINALE - (Serie 2-1 per la Elachem Vigevano). Migliori Realizzatori Elachem Vigevano: Boglio 19. Corgnati 16, Kancleris 10. Photocredit Laura Marmonti facebook
#Livorno #news #notizie #sport #basket #SerieB #playoffs #PielleLivorno #gara1 #LivornoVigevano @MassimoLandi7 Semifinali playoff di B al via: la Pielle Livorno sfida Vigevano in gara 1 x.com
SERIE B | Pielle Livorno - Vigevano diretta 4Q 78-85 8'4Q: due punti per la Pielle per il meno 3 in avvio di ultimo quarto, tripla di Corgnati e Vigevano scappa a +8 a 7'58'', tripla per i livornesi poi Kancleris da vicino al ferro 69-76 a 5'55''. pianetabasket.com
Basket playoff B. Che cuore della Pielle: vince gara 3 con Vigevano nel finale. La serie va sul 2-1Una combattutissima partita, la prima della serie al PalaMacchia dopo i due match che si erano svolti fuori casa. Qualche momento di tensione anche sugli spalti tra le due tifoserie ... iltelegrafolivorno.it