Un ragazzo di 15 anni con scoliosi grave è stato operato con successo in un centro specializzato. Altri ospedali avevano rifiutato l’intervento, ma l’équipe ha eseguito l’operazione. La procedura ha coinvolto tecniche per gestire i rischi neurologici e garantire la sicurezza del minore. La chirurgia è durata diverse ore e si è conclusa senza complicazioni. Ora il ragazzo è in fase di recupero.

? Domande chiave Perché altri centri avevano rifiutato di operare il ragazzo?. Come ha fatto l'equipe a gestire i rischi neurologici del minore?. Quale tecnica specifica ha permesso di controllare il dolore post-operatorio?. Perché la famiglia ha deciso di spostarsi da Napoli a Bari?.? In Breve Dottoressa Paola Proscia e professor Marco Ranieri hanno gestito l'anestesia e la rianimazione.. L'equipe del dottor Piazzolla ha eseguito oltre 300 interventi vertebrali nell'ultimo anno.. Oltre 80 interventi annuali del Policlinico di Bari hanno riguardato pazienti adolescenti.. La tecnica della dottoressa Proscia utilizza morfina intratecale per ridurre l'uso di oppioidi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, miracolo per il 15enne con scoliosi: operato con successo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Grave scoliosi e patologie complesse: da Napoli a Bari per l'intervento, 15enne operato con successo al PoliclinicoUn ragazzo di 15 anni affetto da una grave scoliosi e da una condizione neurologica complessa è stato operato con successo al Policlinico di Bari.

Nuovo trapianto di cuore all’ospedale Monaldi: paziente con cardiopatia terminale operato con successoDurante le festività è stato eseguito un nuovo trapianto di cuore presso l’ospedale Monaldi da parte dell’équipe del cardiochirurgo Claudio Marra.

Temi più discussi: In 600 a Bolzano per sperare nel miracolo: Südtirol-Bari domani l’ultimo atto di un anno disastroso; FOCUS BM/ La Fortitudo Bologna è in cerca di un miracolo per allungare la serie con Verona - di Alessandro di Bari; Giacomo Olivieri torna libero e rompe il silenzio: Io, vivo per miracolo grazie ai miei avvocati. Ma invito a non demonizzare il lavoro dei magistrati; Südtirol-Bari 0-0: nessun miracolo al Druso, i galletti sprofondano in Serie C.

Sudtirol-Bari, partita decisiva per la permanenza in B. IL RISULTATO IN DIRETTA: 0-0. Biancorossi precipitano in CTutto in una serata, sospesi tra la vita e la morte. Ultimi sussulti di batticuore in un Druso esaurito in ogni ordine di posto, dove Bari e Sudtirol si sfidano nella gara di ritorno del playout ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, ora serve solo un vero miracolo. I galletti pareggiano in casa per 0-0 l’andata dei playout contro il Sudtirol…BARI – Nell’andata della finale di Playout di Seri B, il Bari impatta in casa per 0-0 contro il Sudtirol e ripiomba nell’incubo dopo l’euforia della settimana scorsa per ... barinelpallone.it