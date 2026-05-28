Auditorium il liscio chiude la rassegna inaugurale Il sindaco Zattini | Al lavoro per un cartellone autunnale di grande qualità

La rassegna inaugurale dell’auditorium si è conclusa con un concerto di musica liscio, interpretato da Mirko Casadei e dalla sua orchestra, con la partecipazione di Danilo Rossi alla viola. L’evento, gratuito, è stato promosso dal Comune in collaborazione con Cia-Conad. Il sindaco ha annunciato che si sta lavorando per organizzare un cartellone autunnale di grande qualità.

Con l’esibizione live di Mirko Casadei e della sua orchestra, accompagnati dalla prima viola della Scala di Milano, Danilo Rossi, si è chiuso il ciclo di serate gratuite promosse e organizzate dal Comune di Forlì in collaborazione con Cia-Conad, per celebrare l’apertura del nuovo Auditorium e la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terzo sold out e standing ovation per Gualazzi, il sindaco Zattini: "L'Auditorium si conferma un unicum"Gualazzi ha concluso il concerto con il terzo sold out e quattro bis, ricevendo due standing ovation e applausi continui.

Crisi Electrolux e 400 posti di lavoro a rischio, il sindaco Zattini al presidio con centinaia di operai: "Questa è un'altra alluvione"Martedì mattina, davanti allo stabilimento Electrolux di viale Bologna a Forlì, si sono radunati oltre 600 operai e operaie per un presidio...

Si parla di: Auditorium, si chiude il ciclo di concerti d'inaugurazione: anche Mirko Casadei è sold out; Auditorium Conad, con Mirko Casadei e il liscio romagnolo cala il quarto sold out.