Auditorium il liscio chiude la rassegna inaugurale Il sindaco Zattini | Al lavoro per un cartellone autunnale di grande qualità

Da forlitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La rassegna inaugurale dell’auditorium si è conclusa con un concerto di musica liscio, interpretato da Mirko Casadei e dalla sua orchestra, con la partecipazione di Danilo Rossi alla viola. L’evento, gratuito, è stato promosso dal Comune in collaborazione con Cia-Conad. Il sindaco ha annunciato che si sta lavorando per organizzare un cartellone autunnale di grande qualità.

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Con l’esibizione live di Mirko Casadei e della sua orchestra, accompagnati dalla prima viola della Scala di Milano, Danilo Rossi, si è chiuso il ciclo di serate gratuite promosse e organizzate dal Comune di Forlì in collaborazione con Cia-Conad, per celebrare l’apertura del nuovo Auditorium e la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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