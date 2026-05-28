Anthropic ha scelto Milano e prepara le assunzioni | stipendi e benefit da big tech

Notizia in breve

Anthropic apre un ufficio a Milano, rafforzando la presenza in Europa. La società americana di intelligenza artificiale, nota per il modello Claude, prevede assunzioni con stipendi e benefit da big tech. La sede milanese sarà la sesta in Europa, dopo Londra, Dublino e Parigi. La società ha già iniziato a pianificare le assunzioni e ad attrarre nuovi talenti per espandere le proprie attività nel continente.