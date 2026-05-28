Anthropic ha scelto Milano e prepara le assunzioni | stipendi e benefit da big tech
Anthropic apre un ufficio a Milano, rafforzando la presenza in Europa. La società americana di intelligenza artificiale, nota per il modello Claude, prevede assunzioni con stipendi e benefit da big tech. La sede milanese sarà la sesta in Europa, dopo Londra, Dublino e Parigi. La società ha già iniziato a pianificare le assunzioni e ad attrarre nuovi talenti per espandere le proprie attività nel continente.
Anthropic apre un ufficio a Milano e rafforza la sua presenza in Europa. La società americana di intelligenza artificiale, nota per il modello Claude, sceglie l’Italia come nuova tappa della sua espansione internazionale: quella milanese sarà la sesta sede europea dopo Londra, Dublino, Parigi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie e thread social correlati
Anthropic: la storia della coscienza ribelle delle Big TechMentre si discute molto sui rischi associati all’intelligenza artificiale, un’azienda ha scelto di mettere in evidenza le proprie posizioni riguardo...
Anthropic svela Project Glasswing: l’alleanza con le Big Tech per blindare il web grazie all’IAUn'azienda specializzata in intelligenza artificiale ha annunciato il lancio di Project Glasswing, un'iniziativa che coinvolge alcune delle...
Temi più discussi: Il colosso dell'Ai da 500 miliardi di dollari sbarca in Italia: Anthropic ha scelto Milano per la sua nuova sede; Anthropic sceglie Milano: l'intelligenza artificiale giustamente arriva dove si fattura; Anthropic arriva a Milano; Da Milano al Vaticano: Anthropic e la nuova geografia dell'intelligenza artificiale.
Il managing director international della società americana che ha aperto gli uffici a Milano, spiega al Sole 24 Ore perché si sentono una Big Tech dell’Ai diversa dalle altre. facebook
Anthropic arriva in Italia: ufficio a Milano aperto entro fine mese - HDblog.it share.google/GUvZFAKX20qL8Q… x.com
Anthropic apre a Milano il suo sesto hub europeo per rafforzare la presenza dell’AI generativa in ItaliaLa società fondata dagli italoamericani Dario e Daniela Amodei apre una sede italiana con l’obiettivo di supportare imprese, sviluppatori e ricerca. Tra i primi clienti locali figurano Generali, Enel, ... 01net.it
Anthropic inaugura il suo ufficio in Italia. È a MilanoCome parte di un piano di espansione a livello globale, Anthropic ha aperto un nuovo ufficio: si trova a Milano, principale centro produttivo e finanziario italiano ... edge9.hwupgrade.it