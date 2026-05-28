Uno studio rivela che lo stress può influenzare negativamente il funzionamento del cervello nelle persone con Alzheimer, alterando i meccanismi di orientamento. In particolare, lo stress può interferire con le aree cerebrali coinvolte nella navigazione e nella memoria spaziale, rendendo più difficile mantenere il senso di direzione. La ricerca evidenzia come lo stress possa aggravare i problemi di orientamento già presenti in chi soffre di questa malattia.

Si sa. Quando una persona soffre di malattia di Alzheimer, col tempo, tende a perdere i punti di riferimento della propria vita. La memoria si impoverisce, gli affetti appaiono più lontani a cause della patologia. Ma c’è un altro aspetto che la “nebbia” che si deposita progressivamente sul cervello tende a peggiorare. Spesso, e con l’andare del tempo la situazione si deteriora ulteriormente, diventa difficile orientarsi. Ed è in questo senso che una ricerca mette in rapporto la malattia di Alzheimer e i suoi peggioramenti con lo stress, nel senso che quest’ultimo, attraverso il cortisolo in eccesso che si libera, potrebbe influire su una sorta di “GPS” che il sistema nervoso utilizza per orientare il corpo dello spazio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alzheimer, lo stress sballa il “navigatore” del cervello e fa perdere l’orientamento

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