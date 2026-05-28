Allegri | Ma come si fa a prendere due gol così? Milan-Cagliari l’origine del disastro

Notizia in breve

Durante la partita tra Milan e Cagliari, il tecnico dei rossoneri ha commentato sconsolato i due gol subiti, chiedendosi come fosse possibile prenderne così facilmente. La sconfitta è stata definita inaspettata e il risultato è stato influenzato da errori difensivi evidenti. Le immagini di 'Bordocam' hanno mostrato le azioni che hanno portato ai gol, evidenziando le lacune difensive della squadra. La gara si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti.