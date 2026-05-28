Allegri | Ma come si fa a prendere due gol così? Milan-Cagliari l’origine del disastro
Durante la partita tra Milan e Cagliari, il tecnico dei rossoneri ha commentato sconsolato i due gol subiti, chiedendosi come fosse possibile prenderne così facilmente. La sconfitta è stata definita inaspettata e il risultato è stato influenzato da errori difensivi evidenti. Le immagini di 'Bordocam' hanno mostrato le azioni che hanno portato ai gol, evidenziando le lacune difensive della squadra. La gara si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti.
L'ultima giornata di campionato sancisce il mancato raggiungimento dell'obiettivo Champions League da parte del Milan, con il conseguente licenziamento di Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Le immagini esclusive di 'Bordocam', il format di 'DAZN' curato da Davide Bernardi, mostrano un punto di vista unico del match contro il Cagliari che ha dato il via alla rivoluzione. Il Milan passa subito in vantaggio grazie a un'intuizione di Tomori, che serve Gimenez: l'attaccante messicano fa da sponda per Saelemaekers, autore dell'1-0. Subito dopo la rete, però, la squadra perde ritmo e lucidità, commettendo diversi errori a centrocampo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Allegri: Alla fine è un punto importante. Preso un gol evitabile
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La sconfitta col Cagliari è costata l'esonero a Massimiliano Allegri e la caduta dell'allegrismo. Il suo Milan si è spinto troppo in là nella ricerca del controllo ed è arrivato corto al risultato. Leggi l'articolo al link nei commenti. facebook
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