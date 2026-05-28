Allarme veleno nell’area cani scatta la sanificazione

L'area cani di via Adamello a Cesano Maderno è stata sottoposta a sanificazione dopo che alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di potenziale veleno. La comunicazione è stata resa pubblica senza ulteriori dettagli sulla natura del sospetto o sui risultati delle analisi. Le autorità hanno avviato controlli e interventi di pulizia nell’area interessata. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali persone coinvolte o a misure preventive specifiche.

L'allarme sulla possibile presenza di veleno nell'area cani di via Adamello a Cesano Maderno è stato dato da alcuni cittadini. E l'amministrazione comunale non ha perso tempo e ha subito fatto effettuare una sanificazione precauzionale dello spazio per evitare il peggio agli amici quattrozampe. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Allarme esche avvelenate a Faldo: deceduti cani e gatti. Area bonificata e caccia al responsabile

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