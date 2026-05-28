Allarme criminalità Dragotto | Inutili le 60 telecamere annunciate dal ministro Piantedosi

Un imprenditore di Palermo ha dichiarato che le 60 telecamere promesse dal ministro dell’Interno per la città sono inutili. La sua affermazione è stata fatta durante una seduta pubblica della commissione, dopo che una delle sue sedi di autonoleggio è stata incendiata. Non ci sono altri dettagli forniti sul danno subito o sull’incidente.

"Le 60 telecamere annunciate per Palermo dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi? È inutile". Lo ha detto l'imprenditore palermitano Tommaso Dragotto, che ha subito l'incendio di una delle sedi della sua ditta di autonoleggio, parlando durante la seduta pubblica organizzata dalla commissione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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