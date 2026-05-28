Alla scoperta del Cammino mariano delle Alpi

Sabato si terrà un evento organizzato da Bormio Tourism con Apf Valtellina, dedicato alla Via Orientale del Cammino mariano delle Alpi. L’iniziativa prevede un “educational” sulla sezione religiosa del percorso. Non sono previste altre attività o interventi durante la giornata. La partecipazione è rivolta a chi desidera approfondire il tratto orientale del cammino. La giornata si svolgerà in una località della provincia di Sondrio.

: sabato, organizzato da Bormio Tourism con Apf Valtellina, è in programma un “educational” dedicato alla Via Orientale del percorso a “sfondo” religioso.Il programmaSi comincia alle 8,30 con un momento di formazione a cura proprio di Apf Valtellina. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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