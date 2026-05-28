alexia putellas lascia il barcellona

Alexia Putellas ha lasciato il Barcellona. La giocatrice e capitana, che ha segnato numerosi gol nel corso della sua carriera, ha disputato mercoledì sera la sua ultima partita davanti ai tifosi del club. La sfida si è conclusa con una vittoria per 2-1 contro l’Espanyol.

. L’attaccante e capitana del club blaugrana, capace di segnare un’intera generazione, mercoledì sera ha giocato la sua ultima partita davanti ai tifosi del Barça (vinta 2-1 contro l’Espanyol). Icona del calcio spagnolo e mondiale, Putellas dice addio alla sua squadra del cuore al termine di un’annata straordinaria in cui ha vinto Liga, Champions League, Coppa della Regina e Supercoppa spagnola. Quattro trofei che si aggiungono alla sua già ricca bacheca. “Voglio rivolgermi a tutti voi”, ha detto dopo il fischio finale allo stadio “Johan Cruyff”, davanti a tifosi, dirigenza, allenatore e compagne di squadra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Alexia Putellas is leaving Barcelona

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