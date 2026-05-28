al bano compleanno a lourdes con loredana lecciso presenti solo due figli

Per il suo 83° compleanno, Al Bano ha trascorso la giornata a Lourdes con Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Albano Junior. Nessuna festa in masseria né brindisi con amici e parenti. La scelta è ricaduta su un pellegrinaggio spirituale, senza altre celebrazioni pubbliche. La presenza dei familiari è stata l’unica occasione di convivialità durante la giornata.

Nessuna grande festa in masseria, nessun brindisi con amici e parenti. Per i suoi 83 anni Al Bano Carrisi ha scelto la spiritualità e un pellegrinaggio a Lourdes insieme a Loredana Lecciso e ai figli Jasmine e Albano Junior, detto Bido. Una scelta che rispecchia il periodo privato che sta vivendo. Un periodo complesso, che sta turbando parecchio il Leone di Cellino San Marco. Al Bano a Lourdes nel giorno del compleanno: “Ho chiesto una grazia”. Compleanno a Lourdes per Al Bano Carrisi. Il cantante pugliese ha trascorso il 20 maggio in uno dei luoghi simbolo della fede cattolica: con lui c’erano la compagna Loredana Lecciso e i figli più piccoli Jasmine Carrisi e Albano Jr. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Al Bano, compleanno a Lourdes con Loredana Lecciso: «Qui per festeggiare, mi auguro la salute.

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