AdSP Mtcs il Comitato di gestione approva la chiusura dello stato di crisi dell’Ente
Il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale si è riunito ieri e ha approvato all’unanimità la delibera per chiudere il procedimento relativo allo stato di crisi dell’ente. La decisione è stata presa senza opposizioni durante la sessione. La delibera ufficiale è stata adottata in seguito alla discussione tra i membri del comitato.
(Adnkronos) – Il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, riunitosi ieri, ha approvato all’unanimità dei presenti la delibera di chiusura del procedimento relativo allo stato di crisi dell’Ente. Si tratta di un passaggio di particolare rilevanza amministrativa e istituzionale, che pone fine alla procedura avviata nel 2021 e alla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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