AdSP Mtcs il Comitato di gestione approva la chiusura dello stato di crisi dell’Ente

Notizia in breve

Il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale si è riunito ieri e ha approvato all’unanimità la delibera per chiudere il procedimento relativo allo stato di crisi dell’ente. La decisione è stata presa senza opposizioni durante la sessione. La delibera ufficiale è stata adottata in seguito alla discussione tra i membri del comitato.