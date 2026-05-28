Il Bologna ha annunciato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con Vincenzo Italiano e di aver firmato un contratto con l'allenatore. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale del club, che conferma l'intesa con l'ex tecnico. La firma segue un vertice tra le parti, senza ulteriori dettagli sui termini dell'accordo o sulla durata del contratto.

Comunicato del Bologna dopo il vertice col tecnico Accordo raggiunto con Vincenzo Italiano, come annuncia il club attraverso un comunicato ufficiale. Ufficiale la risoluzione di Italiano col Bologna (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Il 48enne nato in Germania non è più l’allenatore del Bologna. Nel vertice di stamane, come prevedibile, è arrivata l’intesa per la risoluzione del contratto: “Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano – prosegue la nota del club rossoblù – ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Accordo e firma di Italiano: arrivato l’annuncio UFFICIALE

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