Il nuovo tavolo dei giudici di X Factor 2026 è stato annunciato, con alcune conferme e una novità. Tra i volti noti che tornano e i giudici già presenti nelle passate stagioni, c’è anche un volto inedito. La presentazione ufficiale avviene prima dell’inizio della trasmissione, prevista per l’autunno. La squadra è composta da giudici che hanno già partecipato e da un nuovo membro.

X Factor 2026 prende forma e svela ufficialmente il nuovo tavolo dei giudici. Tra ritorni attesi, conferme e un volto inedito, il talent musicale si prepara a tornare in autunno con una squadra rinnovata ma ricca di nomi amatissimi dal pubblico. La grande novità della nuova stagione è l’arrivo di Irama, scelto come nuovo giudice del programma. Per il cantante si tratta della prima esperienza nel ruolo all’interno del talent, dopo anni di successi tra classifiche, tour e partecipazioni ai principali eventi musicali italiani. Accanto a lui torneranno anche Francesco Gabbani, pronto a riportare sul palco la sua energia e il suo stile ironico e coinvolgente, Paola Iezzi, fresca di vittoria nell’ultima edizione, e Jake La Furia, ormai presenza stabile e riconoscibile del programma. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - X Factor 2026, il tavolo si rinnova: chi è la novità della stagione

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Achille Lauro lascia X Factor 2026: svelato il cast della nuova stagione, ecco chi ci sarà

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