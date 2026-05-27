In meno di due settimane, in Italia sono avvenuti tre episodi legati al radicalismo islamico, con coinvolgimento di adolescenti di 15 anni. Le località interessate sono Modena, Firenze e Reggio Emilia. Secondo i pubblici ministeri, uno dei soggetti coinvolti è stato descritto come particolarmente instabile. La questione della recluta di giovani tramite internet e intelligenza artificiale è al centro delle indagini.

Modena, Firenze, Reggio Emilia. In poco meno di due settimane si sono verificati tre episodi che hanno riacceso in Italia l'allarme radicalismo islamico. I fatti di Modena, la cui matrice non è ancora chiara, ci hanno però mostrato delle immagini che ricordano inequivocabilmente il classico metodo della macchina contro la folla che abbiamo già visto negli attentati europei di stampo islamico. Anche se c'è chi vuole escludere qualunque altro movente che non sia il disturbo psichiatrico. Motivo per cui ieri la Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Koudri. Negli altri due casi, invece, sono stati arrestati un 22enne e un 15enne con l'accusa di reclutamento con finalità di terrorismo anche internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Web e Ia, l'Isis recluta i 15enni (e per i pm El Koudri è matto)

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