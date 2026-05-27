Violenza sessuale di gruppo | tre persone in carcere a Frosinone a 14 anni dai fatti

Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri tra Ceccano e Piedimonte San Germano, a 14 anni dai fatti. Devono scontare pene fino a circa dieci anni di reclusione per rapina e violenza sessuale di gruppo aggravata.

I carabinieri hanno arrestato tre uomini tra Ceccano e Piedimonte San Germano. Devono scontare pene fino a quasi dieci anni per rapina e violenza sessuale di gruppo aggravata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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