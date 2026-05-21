Rimpasto Angelucci: Sallusti pronto a tornare alla direzione ameve.eu
Il caso pavoni arriva in Regione: "Nessun rischio sanitario" ilrestodelcarlino.it
Pang Pang Sun cushion, la protezione solare di K-beauty, formato cushion, che rivoluzionerà la vostra skincare vanityfair.it
LIVE Milan – Iraola in pole per la panchina, ma occhio all’opzione Rangnick pianetamilan.it
Previdenza complementare e difesa del patrimonio a Villa Torlonia ilrestodelcarlino.it
Prelievi o versamenti con il bancomat, il Fisco multa chi deposita o prende contanti così dagli sportelli ... ilmessaggero.it
L’estate di maggio. Colonnina oltre i 35 gradi. Già sette vittime in Francia
Sette morti "direttamente o indirettamente" legati al caldo in Francia e cinque in Gran Bretagna, d... ► quotidiano.net
Calenda a Bergamo: “Non esiste Europa senza difesa comune. Uranio? Non serve estrarlo a Novazza”
Bergamo. Un’Europa che rischia di diventare terra di conquista delle grandi potenze, un’Italia inca... ► bergamonews.it
Previdenza complementare e difesa del patrimonio a Villa Torlonia
Nel teatro tutto esaurito di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli si è tenuto il convegno "Costruire... ► ilrestodelcarlino.it
Elezioni comunali a Blera e Bomarzo, preferenze e consigli: Francesco Ciarlanti il più votato
Elezioni amministrative 2026 in tre comuni della Tuscia, contraddistinte da due riconferme (a Blera ... ► viterbotoday.it
Atti vandalici in paese. Il sindaco: "Limite superato. Ora agiremo per vie legali"
Dalle bravate ai gesti considerati ormai "gravissimi" e potenzialmente pericolosi per l’incolumità ... ► lanazione.it
Organi Callido, ultima serata alla chiesa della Santissima Trinità
La rassegna ‘Organi Callido a Forlì’ si conclude con un appuntamento dedicato a Salvator Rosa e all... ► ilrestodelcarlino.it
"Dove sono i 2,4 milioni per il Rio Brolo?"
Una commissione ad hoc sul Rio Brolo. A incalzare, a San Lazzaro, i consiglieri comunali FdI, Aless... ► ilrestodelcarlino.it
Quindici aziende con Orogel al laboratorio di ’efficienza in cucina’
Quindici aziende del territorio interessate ad approfondire da vicino il mondo Orogel, la sua filier... ► ilrestodelcarlino.it
Meteo Roma del 27 05 2026 ore 06:15
meteo Buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino stabilità diffusa console per ni... ► romadailynews.it
Qui Corsico. Il bis di Ventura e l’astensionismo
I cittadini di Corsico hanno scelto di rieleggere sindaco Stefano Martino Ventura. Con il 60,92% de... ► ilgiorno.it
Schianto in moto nel Bresciano: Palosco piange Kevin Bonetti, morto a 24 anni
L’incidente è avvenuto martedì sera lungo la provinciale 469, nel territorio di Capriolo. Per il gio... ► bergamonews.it
Meloni e il piano per il 2027: stasi e gestione dei pesi politici
? Domande chiave Come può Meloni evitare il naufragio senza agire politicamente? Quali figure ch... ► ameve.eu
Gli integratori drenanti migliori per sgonfiare e alleggerire le gambe
Chiamati così proprio perché a base di ingredienti capaci di stimolare il linfodrenaggio e, quindi, ... ► vanityfair.it
A spasso per il mondo: "Racconterò le persone"
Ancora pochi giorni e poi via per il giro del mondo a piedi. Il sindaco Giovanni Sartori e l’assesso... ► ilgiorno.it
La Lombardia prima regione in Italia a regolamentare i data center: “Mettiamo al sicuro l’oro del futuro”
La Lombardia è la prima regione italiana ad approvare una legge specifica sui data center, con l’ob... ► bergamonews.it
Tutto quello che devi sapere prima di fare l’helix piercing
Tra i tanti nomi piercing orecchio, l’helix piercing è probabilmente uno dei più richiesti. Sta ben... ► amica.it
Gaza, ucciso in un raid il capo militare di Hamas Muhammad Odeh
Muhammad Odeh , indicato come capo dell’ala militare di Hamas , è stato ucciso dall’ Idf in un attac... ► gazzettadelsud.it
Raccontare la bellezza. Al Museo del Tessuto
Che cosa significa oggi per un’impresa investire in cultura? In che modo il mecenatismo può arricch... ► lanazione.it
La complessa architettura della scelta
Quante decisioni rimandiamo aspettando il momento giusto? Quante energie consumiamo nel tentativo d... ► bergamonews.it
Hong Kong in un calice. Preziosa occasione per il Consorzio Chianti: "Portiamo grandi valori"
Il vino empolese sulla via della Seta. In cerca di nuovi mercati in un contesto globale non proprio... ► lanazione.it
Sport in tv oggi (mercoledì 27 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 27 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sul Roland Garr... ► oasport.it
A Roma comprare e affittare negozi e box auto rende più delle case: quanto si guadagna con un immobile
Nella Capitale gli affitti continuano a garantire buoni ritorni economici. L'acquisto di un ufficio ... ► fanpage.it
Bambini sotto le bombe. Ciak su una ferita aperta
La seconda guerra mondiale, bambini tra le bombe, ferite aperte. Oggi, alle 20, al Cinema Apollo di... ► ilrestodelcarlino.it
Focus di Federalberghi: "Sostenibilità fondamentale"
La sostenibilità è percepita dagli albergatori toscani come una leva di competitività e non solo com... ► lanazione.it
Oroscopo giugno 2026: Giove cambia segno (Leone) e Chirone torna in Toro dopo 49 anni
Giugno 2026 è un mese di porte che si aprono. Due pianeti rientrano in segni che non visitavano da d... ► gazzettadelsud.it
Con il MAAM l’arte si fa politica urbana: l’utopia ha vinto
Quindici anni fa Giorgio de Finis non aveva strumenti urbanistici né potere istituzionale. Aveva un... ► ilfattoquotidiano.it
Assegno nucleo familiare, ufficiali gli aumenti: nuovi importi e soglie di reddito e da quando scattano. Tabelle
Assegno per il Nucleo Familiare (Anf). Dal 1° luglio 2026 scatterà l’aggiornamento delle soglie di r... ► ilmessaggero.it
Uniti sul campo nonni e baby ambientalisti
Gran successo per la Giornata ecologica: oltre cento volontari in azione a Poggiridenti. Favoriti da... ► ilgiorno.it
Gli ex alunni del Buzzi. Il pranzo dell’amarcord
Sabato 23 maggio è stata una giornata di ricordi e celebrazioni per gli ex allievi del Buzzi. Come o... ► lanazione.it
Dal Comune arriva il “reddito di libertà“: "Un aiuto per riprendere in mano la vita"
Fornire un sostegno concreto alle donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza e ... ► lanazione.it
Rivodutri: tra sorgenti, girasoli e laghi cristallini nel cuore del Lazio
Visto le belle giornate di sole perché non sfruttare al massimo i weekend per conoscere i borghi e ... ► funweek.it
Sax e chitarre, concerto domani a Modigliana
Concerto domani coi ‘Rotti invisibili’ al Teatro dei Sozofili di Modigliana, alle ore 21, sul palco... ► ilrestodelcarlino.it
Corpo, mente, medicina All’Accademia esperti pronti al confronto
Invecchiamento e medicina, l’importanza della prevenzione. Domani, alle 10, nella sala conferenze d... ► ilrestodelcarlino.it
La nuova serie Netflix del fumettista chiude la trilogia iniziata con "Strappare lungo i bordi"
«Sei cintura nera di come si schiva la vita» ripeteva l’Armadillo a Zerocalcare in Strappare lungo ... ► iodonna.it
Come velocizzare Android nel 2026: 10 trucchi per smartphone lenti
Il tuo Android è lento? Ecco 10 trucchi per velocizzare lo smartphone nel 2026 senza fare il reset e... ► defanet.it
Fava, scontro sui premi di risultato: sciopero di un’ora dei lavoratori
Al termine dell’assemblea dei lavoratori svolta ieri, la Rsu Fava, Fim Cisl e Fiom Cgil hanno procl... ► ilrestodelcarlino.it
Dove finirà il tesoretto. Scuole, Padula, Murlungo nella variante al bilancio
La giunta comunale ha approvato una significativa variazione d’urgenza al bilancio di previsione e a... ► lanazione.it
Nato, gli Usa pronti a tagliare bombardieri, caccia e sottomarini agli alleati europei
Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della Nato che intendono «ridurre drasticamente» il lo... ► ilmessaggero.it
Scuola elementare di fotografia, in mostra le opere degli allievi
‘Dove viviamo’ è il titolo e il tema della mostra collettiva di 34 giovani fotografi dai 14 ai 35 a... ► ilrestodelcarlino.it
Ora basta risarcire i delinquenti
È arrivato il momento che una legge stabilisca che chiunque compia dei delitti non possa reclamare ... ► laverita.info
Via Monte Polo, la protesta continua: "Il Comune risponda alle nostre Pec"
Dopo le rassicurazioni del Comune sulla futura sistemazione di via Monte Polo, la richiesta dei res... ► ilrestodelcarlino.it
La Nazionale spagnola ha scelto Loewe per i Mondiali
La nazionale spagnola di calcio ha un nuovo formalwear. Non delle divise da campo, nemmeno una coll... ► gqitalia.it
Giornata del sollievo, una serie di eventi Ast
Anche l‘Ast di Fermo aderisce alla 25esima Giornata nazionale del Sollievo con iniziative dedicate ... ► ilrestodelcarlino.it
Il turismo incontra la sostenibilità. Barbetti: "Investimento ineludibile"
La sostenibilità è percepita dagli albergatori toscani come una leva di competitività e non solo co... ► lanazione.it
Festa della Repubblica con la musica
In occasione dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Presidenza del C... ► ilrestodelcarlino.it
L’industria col freno a mano tirato. Stabile la produzione, ricavi in calo
Resiste, ma non accelera. La manifattura brianzola apre il 2026 con segnali di stabilità e capacità... ► ilgiorno.it
Dal BeefBar a Roadhouse: perché la carne nei ristoranti di Milano è diventata uno status symbol?
Dal Beefbar al Carnissage e la carne come «bene di lusso» Apparentemente sembra un controsenso, o un... ► vanityfair.it
Lavori grazie all’avanzo di bilancio. Interventi sul tetto dell’asilo, nasce rifugio per i gatti delle colonie
Con l’approvazione dell’avanzo di bilancio dello scorso 30 aprile, l’Amministrazione comunale di Rus... ► ilrestodelcarlino.it
Il pronto soccorso pediatrico più accogliente e a misura di piccoli pazienti
Il nuovo pronto soccorso pediatrico è diventato più accogliente, più tecnologico e soprattutto a mis... ► padovaoggi.it
Ferrovia, raddoppio Empoli Granaiolo: "Nessuna interruzione sulle linea"
Sarà un’estate più serena per i viaggitori della linea ferroviaria Empoli-Granaiolo: nessuna interr... ► lanazione.it
LIVE Milan – Iraola in pole per la panchina, ma occhio all’opzione Rangnick
Dopo il terremoto societario che ha sconvolto il Milan, inizia ufficialmente l’era della ricostruzio... ► pianetamilan.it
Triptorelina: GenerAzioneD chiede dati certi sui rischi per i minori
? Punti chiave Perché il dato del 70% non trova riscontro nello studio citato? Come hanno interp... ► ameve.eu
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 27 maggio
RAI1 21.30 Il commissario Montalbano – La pista di sabbia RAI2 21.20 Mare Fuori RAI3 21.15 Chi l’ha... ► ilsipontino.net
Visani e Spadoni Campioni di preferenze
Un exploit a quattro cifre. Roberto Visani, candidato consigliere comunale con il Pd, raggiunge la ... ► ilrestodelcarlino.it
Festa del vino per brindare. Nove giorni da degustare
MONTESPERTOLI Manca sempre meno: Montespertoli si prepara a brindare alla 68ª edizione della Festa ... ► lanazione.it
Negozianti uniti per la sfilata evento: "Così promuoviamo il commercio"
L’unione fa la forza, soprattutto nel commercio. Lo hanno dimostrato i negozianti di Cento che, fac... ► ilrestodelcarlino.it
Simoncelli e Serafini, i luoghi della memoria
Marco Simoncelli e Piero Serafini. Nel loro ricordo la città di Riccione ha deciso di dedicare una r... ► ilrestodelcarlino.it
Quanta Atalanta ai Mondiali: convocati in 6, è record. Esclusi Ederson e Musah
Non sarà un Mondiale azzurro, ma di certo ci saranno forti tinte di nero e azzurro. Perché comunque... ► bergamonews.it
Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di mercoledì 27 maggio 2026
Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 27 maggio 2026 Oroscopo Paolo Fox di oggi: 27 maggio 2026.... ► superguidatv.it
L’estate in anticipo ad Acquaworld. Aprono scivoli e baie tropicali
Da sabato comincia l’estate di Acquaworld, l’unico parco acquatico e benessere indoor e outdoor in ... ► ilgiorno.it
"Facciamo crescere imprese e Terzo Settore, nuove fonti di finanziamento"
In Emilia-Romagna molte imprese, soprattutto piccole e medie, continuano ad affidarsi quasi esclusi... ► ilrestodelcarlino.it
"Lo sciopero penalizza gli artigiani"
RHO "Salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso i... ► ilgiorno.it