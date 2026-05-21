L’estate di maggio. Colonnina oltre i 35 gradi. Già sette vittime in Francia

Scoperta la casa natale di Genoveffa De Troia a LuceraStasera in tv, la programmazione di mercoledì 27 maggioMeloni, sfida all?Europa: «Faccia meno, ma meglio». La mossa ...Nuovo nucleare, quella partita che si può vincere solo se è ?di tutti?Burocrazia, già a regime quasi 500 semplificazioni. Verso la Zes ...Pil pro capite, l?Italia non ultima ma in maglia rosaConti correnti, via ai pignoramenti del Fisco: chi rischia e come ...Assegno nucleo familiare, ufficiali gli aumenti: nuovi importi e ...Prelievi o versamenti con il bancomat, il Fisco multa chi deposita o ...Iran, gelo dei Paesi del Golfo sugli Accordi di Abramo. Khamenei: ...Nato, gli Usa pronti a tagliare bombardieri, caccia e sottomarini ...Trump, il paradosso del leader Maga che segue gli obiettivi di BibiCome velocizzare Android nel 2026: 10 trucchi per smartphone lentiIl pronto soccorso pediatrico più accogliente e a misura di piccoli ...Traffico di hashish, marijuana ed eroina: una condanna e prescritti ...Ora basta risarcire i delinquentiI delusi del M5s han virato a destraAnm dopo 9 anni il concordato fallimentare non è finito, il Tribunale ...Mercoledì il picco del caldo: attesi fino a 36 gradiFine Vita, la denuncia: "Da sei mesi sono in attesa. Ditemi se posso ...Qui Corsico. Il bis di Ventura e l’astensionismoA spasso per il mondo: "Racconterò le persone"Sport in tv oggi (mercoledì 27 maggio): orari e programma completo. ...L’Occidente e le sue sfide. C’era una volta l’America. Il sogno può ...Paul Harris Fellow. Premiati Annagrazia Giannini, Mercadini e ...Stipendi bassi e pensioni fragili. Rimini maglia nera in RomagnaFitness e show, la fiera accende i riflettoriPrevidenza complementare e difesa del patrimonio a Villa TorloniaIl caso pavoni arriva in Regione: "Nessun rischio sanitario"Visani e Spadoni Campioni di preferenzeLo spettro della grande siccità. Il livello del Po in picchiata. Al ..."Elena sempre dolce e sorridente". L’idea di un evento per ricordarlaGrattacielo tra sfide e incognite ‘Salta’ l’investitore torinese: ...Il ministro Lollobrigida battezza il BrodettoFestCon il MAAM l’arte si fa politica urbana: l’utopia ha vintoI volontari della Flotilla come i partigiani: un paragone azzardato ...Raccontare la bellezza. Al Museo del TessutoPremio ’Comunication impact’ agli Stati generali della saluteFocus di Federalberghi: "Sostenibilità fondamentale"Il ritorno al nido delle averle. Il monitoraggioLotta al tumore ai polmoni. Screening e stop al fumoHong Kong in un calice. Preziosa occasione per il Consorzio Chianti: ...Agenti polizia locale. Posti all’EnelFesta di San Ferdinando Fede e socialità: "Un’occasione per ...Dal Comune arriva il “reddito di libertà“: "Un aiuto per riprendere ...Lerici, scatta il toto-giunta. Toracca e Saisi papabili per un posto ...Rimpasto Angelucci: Sallusti pronto a tornare alla direzioneBisceglia rieletto sindaco di Mattinata: “Dobbiamo essere fieri”Caldo record, domani 28 maggio i primi bollini rossi per ondata di ...Preghiera del mattino 27 maggio: iniziamo la giornata con San GiuseppeLIVE Milan – Iraola in pole per la panchina, ma occhio all’opzione ...L’uso dei taser per i vigili. Dubbi nel centrosinistra ma il fronte ...Qui Baranzate: "Ha (stra)vinto la concretezza"Energia rinnovabile a buon mercato, si entra in SoCerRivodutri: tra sorgenti, girasoli e laghi cristallini nel cuore del ...Ripetizioni e aiuto compiti? Crea il tuo profilo su Docenti.it e ...Sonno dei bambini: l’approccio gentile che aiuta davvero mamma ...La nuova serie Netflix del fumettista chiude la trilogia iniziata con ...Sax e chitarre, concerto domani a ModiglianaNegozianti uniti per la sfilata-evento: "Così promuoviamo il ...Quindici aziende con Orogel al laboratorio di ’efficienza in cucina’Fava, scontro sui premi di risultato: sciopero di un’ora dei ...Ehrenhofer e Pederzoli tra le novità in ConsiglioScuola elementare di fotografia, in mostra le opere degli allieviVia Monte Polo, la protesta continua: "Il Comune risponda alle nostre ...Scuole, estate di cantieri: diciotto interventi e nuovi nidi in arrivoArrestati due minorenni armati di coltelloFesta della Repubblica con la musicaOroscopo giugno 2026: Giove cambia segno (Leone) e Chirone torna in ...Roland Garros, Sinner è già in versione schiacciasassi: solo le ...Gaza, ucciso in un raid il capo militare di Hamas Muhammad OdehGarlasco, Andrea Sempio e l’intercettazione sugli yogurt: «Non li ho ...Top a pois, i modelli per l'estate 2026Gli integratori drenanti migliori per sgonfiare e alleggerire le gambeSette sieri per sette giorni: come ritrovare l'equilibrio della pelleLe carceri in Italia? Sempre più affollate e isolatePang Pang Sun cushion, la protezione solare di K-beauty, formato ...Dal BeefBar a Roadhouse: perché la carne nei ristoranti di Milano è ...Andrea Alongi: «Ho deciso di raccontare come sono uscito dal dolore e ...Il turismo incontra la sostenibilità. Barbetti: "Investimento ...Addio a Serena . Giovane mamma lascia figlio di 10 anniTurismo, la sfida della sostenibilità: "Un asset cruciale di ...Stagione estiva c’è il recruting daySchiacciati in fabbrica. Da Lucca a Reggio Emilia. Morti 3 operai in ..."Se non paghi ti distruggo il locale". Arrestato per tentata ...Dicotomie di MaraboshiMarsan: "I chiostri come un palcoscenico a cielo aperto"Gli ex alunni del Buzzi. Il pranzo dell’amarcordFesta del vino per brindare. Nove giorni da degustareMeteo Roma del 27-05-2026 ore 06:15La Nazionale spagnola ha scelto Loewe per i MondialiA Roma comprare e affittare negozi e box auto rende più delle case: ...Attilio, pendolare per 38 anni: “Milano è invivibile, costi ...Finale Conference, dove vedere Crystal Palace-Rayo Vallecano oggi in ...Schianto in moto nel Bresciano: Palosco piange Kevin Bonetti, morto a ...Trafigge con la fiocina il marito dell’ex collega: l’ombra del ...Calenda a Bergamo: “Non esiste Europa senza difesa comune. Uranio? ...Orio, si allarga la proposta multimodale: con NextBG arriva il ...Sdf, 1,4 miliardi di fatturato nel 2025. Mercato dei trattori ancora ...Quanta Atalanta ai Mondiali: convocati in 6, è record. Esclusi ...Bergamo accelera sulla circolarità: una “banca dei materiali” per ...La Lombardia prima regione in Italia a regolamentare i data center: ...Torna la campagna bergamasca contro l’abbandono di animali: “Serve ...La complessa architettura della sceltaIndossarlo sopra un paio di jeans en pendant, lo trasforma in un ...Tutto quello che devi sapere prima di fare l’helix piercingNasce il Tavolo per lavorare con i pensionatiL’estate in anticipo ad Acquaworld. Aprono scivoli e baie tropicaliContinuità a Bollate . L’impegno di Nizzola: "Ripartiremo da scuole e ...Uniti sul campo nonni e baby ambientalistiLa strada senza raccolta rifiuti. Disabili e anziani, tocca far da ...L’estate di maggio. Colonnina oltre i 35 gradi. Già sette vittime in ...Simoncelli e Serafini, i luoghi della memoriaDalle palestre al mare la Perla verde fa il pieno di sportAddio a Mario Verdini. Pilastro del ComuneOrgani Callido, ultima serata alla chiesa della Santissima TrinitàGiornata del sollievo, una serie di eventi AstLavori grazie all’avanzo di bilancio. Interventi sul tetto ...Per Le Felloniche tre giorni di festaCorpo, mente, medicina All’Accademia esperti pronti al confrontoBambini sotto le bombe. Ciak su una ferita aperta"Dove sono i 2,4 milioni per il Rio Brolo?"Un giardino in onore di Paolo Perugi. I familiari e Carobbi alla ...Agli studenti il premio “Franco Aristei“. L’obiettivo è ...Al ‘Gaber’ divise obbligatorie. È polemicaFerrovia, raddoppio Empoli-Granaiolo: "Nessuna interruzione sulle ...Motori accesi per Cortona Comics. Oltre 3mila biglietti per Pitony. ...Arriva la ’Banca del tempo’ in ValdichianaIn ospedale per il troppo stress. Ecco il Macbeth 2.0 degli EvasiSport&solidarietà ’Contro il cancro facciamo squadra. Atleti in ...Atti vandalici in paese. Il sindaco: "Limite superato. Ora agiremo ...Dove finirà il tesoretto. Scuole, Padula, Murlungo nella variante al ...Meloni e il piano per il 2027: stasi e gestione dei pesi politiciStabilicum, Lega contro le preferenze: Meloni tra fiducia e divisioniPetrolio a 100 dollari: il barile sale dopo i raid USA in IranVenezia e Reggio Calabria: il Campo Largo perde il consenso del ...Triptorelina: GenerAzioneD chiede dati certi sui rischi per i minoriLavoro Foggia offerte oggi, dove guardareElezioni comunali a Blera e Bomarzo, preferenze e consigli: Francesco ...Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di mercoledì 27 maggio 2026Si torna in aula. "Corruzione in atti giudiziari""Lo sciopero penalizza gli artigiani"Palle da tennis sui marciapiedi. Scherzo? No, “mappano” punti luceL’industria col freno a mano tirato. Stabile la produzione, ricavi in ...L’oro di Miles. Una settimana di concerti ineditiSequestrata la cassaforte di Zapatero. Ori e rubini per 3 milioni di ...Gara 5 playoff Lba 2025/2026: Bologna e Venezia volano in semifinale"Facciamo crescere imprese e Terzo Settore, nuove fonti di ...Evade ancora una volta: preso"Qui il punto di riferimento del calzaturiero"
L’estate di maggio. Colonnina oltre i 35 gradi. Già sette vittime in Francia

L’estate di maggio. Colonnina oltre i 35 gradi. Già sette vittime in Francia

Sette morti "direttamente o indirettamente" legati al caldo in Francia e cinque in Gran Bretagna, d... ► quotidiano.net

Calenda a Bergamo: “Non esiste Europa senza difesa comune. Uranio? Non serve estrarlo a Novazza”

Calenda a Bergamo: “Non esiste Europa senza difesa comune. Uranio? Non serve estrarlo a Novazza”

Bergamo. Un’Europa che rischia di diventare terra di conquista delle grandi potenze, un’Italia inca... ► bergamonews.it

Previdenza complementare e difesa del patrimonio a Villa Torlonia

Previdenza complementare e difesa del patrimonio a Villa Torlonia

Nel teatro tutto esaurito di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli si è tenuto il convegno "Costruire... ► ilrestodelcarlino.it

Elezioni comunali a Blera e Bomarzo, preferenze e consigli: Francesco Ciarlanti il più votato

Elezioni comunali a Blera e Bomarzo, preferenze e consigli: Francesco Ciarlanti il più votato

Elezioni amministrative 2026 in tre comuni della Tuscia, contraddistinte da due riconferme (a Blera ... ► viterbotoday.it

Atti vandalici in paese. Il sindaco: "Limite superato. Ora agiremo per vie legali"

Atti vandalici in paese. Il sindaco: "Limite superato. Ora agiremo per vie legali"

Dalle bravate ai gesti considerati ormai "gravissimi" e potenzialmente pericolosi per l’incolumità ... ► lanazione.it

Organi Callido, ultima serata alla chiesa della Santissima Trinità

Organi Callido, ultima serata alla chiesa della Santissima Trinità

La rassegna ‘Organi Callido a Forlì’ si conclude con un appuntamento dedicato a Salvator Rosa e all... ► ilrestodelcarlino.it

"Dove sono i 2,4 milioni per il Rio Brolo?"

"Dove sono i 2,4 milioni per il Rio Brolo?"

Una commissione ad hoc sul Rio Brolo. A incalzare, a San Lazzaro, i consiglieri comunali FdI, Aless... ► ilrestodelcarlino.it

Quindici aziende con Orogel al laboratorio di ’efficienza in cucina’

Quindici aziende con Orogel al laboratorio di ’efficienza in cucina’

Quindici aziende del territorio interessate ad approfondire da vicino il mondo Orogel, la sua filier... ► ilrestodelcarlino.it

Meteo Roma del 27 05 2026 ore 06:15

Meteo Roma del 27 05 2026 ore 06:15

meteo Buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino stabilità diffusa console per ni... ► romadailynews.it

Qui Corsico. Il bis di Ventura e l’astensionismo

Qui Corsico. Il bis di Ventura e l’astensionismo

I cittadini di Corsico hanno scelto di rieleggere sindaco Stefano Martino Ventura. Con il 60,92% de... ► ilgiorno.it

Schianto in moto nel Bresciano: Palosco piange Kevin Bonetti, morto a 24 anni

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L’incidente è avvenuto martedì sera lungo la provinciale 469, nel territorio di Capriolo. Per il gio... ► bergamonews.it

Meloni e il piano per il 2027: stasi e gestione dei pesi politici

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? Domande chiave Come può Meloni evitare il naufragio senza agire politicamente? Quali figure ch... ► ameve.eu

Gli integratori drenanti migliori per sgonfiare e alleggerire le gambe

Gli integratori drenanti migliori per sgonfiare e alleggerire le gambe

Chiamati così proprio perché a base di ingredienti capaci di stimolare il linfodrenaggio e, quindi, ... ► vanityfair.it

A spasso per il mondo: "Racconterò le persone"

A spasso per il mondo: "Racconterò le persone"

Ancora pochi giorni e poi via per il giro del mondo a piedi. Il sindaco Giovanni Sartori e l’assesso... ► ilgiorno.it

La Lombardia prima regione in Italia a regolamentare i data center: “Mettiamo al sicuro l’oro del futuro”

La Lombardia prima regione in Italia a regolamentare i data center: “Mettiamo al sicuro l’oro del futuro”

La Lombardia è la prima regione italiana ad approvare una legge specifica sui data center, con l’ob... ► bergamonews.it

Tutto quello che devi sapere prima di fare l’helix piercing

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Tra i tanti nomi piercing orecchio, l’helix piercing è probabilmente uno dei più richiesti. Sta ben... ► amica.it

Gaza, ucciso in un raid il capo militare di Hamas Muhammad Odeh

Gaza, ucciso in un raid il capo militare di Hamas Muhammad Odeh

Muhammad Odeh , indicato come capo dell’ala militare di Hamas , è stato ucciso dall’ Idf in un attac... ► gazzettadelsud.it

Raccontare la bellezza. Al Museo del Tessuto

Raccontare la bellezza. Al Museo del Tessuto

Che cosa significa oggi per un’impresa investire in cultura? In che modo il mecenatismo può arricch... ► lanazione.it

La complessa architettura della scelta

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Quante decisioni rimandiamo aspettando il momento giusto? Quante energie consumiamo nel tentativo d... ► bergamonews.it

Hong Kong in un calice. Preziosa occasione per il Consorzio Chianti: "Portiamo grandi valori"

Hong Kong in un calice. Preziosa occasione per il Consorzio Chianti: "Portiamo grandi valori"

Il vino empolese sulla via della Seta. In cerca di nuovi mercati in un contesto globale non proprio... ► lanazione.it

Sport in tv oggi (mercoledì 27 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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Oggi mercoledì 27 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sul Roland Garr... ► oasport.it

A Roma comprare e affittare negozi e box auto rende più delle case: quanto si guadagna con un immobile

A Roma comprare e affittare negozi e box auto rende più delle case: quanto si guadagna con un immobile

Nella Capitale gli affitti continuano a garantire buoni ritorni economici. L'acquisto di un ufficio ... ► fanpage.it

Bambini sotto le bombe. Ciak su una ferita aperta

Bambini sotto le bombe. Ciak su una ferita aperta

La seconda guerra mondiale, bambini tra le bombe, ferite aperte. Oggi, alle 20, al Cinema Apollo di... ► ilrestodelcarlino.it

Focus di Federalberghi: "Sostenibilità fondamentale"

Focus di Federalberghi: "Sostenibilità fondamentale"

La sostenibilità è percepita dagli albergatori toscani come una leva di competitività e non solo com... ► lanazione.it

Oroscopo giugno 2026: Giove cambia segno (Leone) e Chirone torna in Toro dopo 49 anni

Oroscopo giugno 2026: Giove cambia segno (Leone) e Chirone torna in Toro dopo 49 anni

Giugno 2026 è un mese di porte che si aprono. Due pianeti rientrano in segni che non visitavano da d... ► gazzettadelsud.it

Con il MAAM l’arte si fa politica urbana: l’utopia ha vinto

Con il MAAM l’arte si fa politica urbana: l’utopia ha vinto

Quindici anni fa Giorgio de Finis non aveva strumenti urbanistici né potere istituzionale. Aveva un... ► ilfattoquotidiano.it

Assegno nucleo familiare, ufficiali gli aumenti: nuovi importi e soglie di reddito e da quando scattano. Tabelle

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Assegno per il Nucleo Familiare (Anf). Dal 1° luglio 2026 scatterà l’aggiornamento delle soglie di r... ► ilmessaggero.it

Uniti sul campo nonni e baby ambientalisti

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Gran successo per la Giornata ecologica: oltre cento volontari in azione a Poggiridenti. Favoriti da... ► ilgiorno.it

Gli ex alunni del Buzzi. Il pranzo dell’amarcord

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Sabato 23 maggio è stata una giornata di ricordi e celebrazioni per gli ex allievi del Buzzi. Come o... ► lanazione.it

Dal Comune arriva il “reddito di libertà“: "Un aiuto per riprendere in mano la vita"

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Fornire un sostegno concreto alle donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla violenza e ... ► lanazione.it

Rivodutri: tra sorgenti, girasoli e laghi cristallini nel cuore del Lazio

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Visto le belle giornate di sole perché non sfruttare al massimo i weekend per conoscere i borghi e ... ► funweek.it

Sax e chitarre, concerto domani a Modigliana

Sax e chitarre, concerto domani a Modigliana

Concerto domani coi ‘Rotti invisibili’ al Teatro dei Sozofili di Modigliana, alle ore 21, sul palco... ► ilrestodelcarlino.it

Corpo, mente, medicina All’Accademia esperti pronti al confronto

Corpo, mente, medicina All’Accademia esperti pronti al confronto

Invecchiamento e medicina, l’importanza della prevenzione. Domani, alle 10, nella sala conferenze d... ► ilrestodelcarlino.it

La nuova serie Netflix del fumettista chiude la trilogia iniziata con "Strappare lungo i bordi"

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«Sei cintura nera di come si schiva la vita» ripeteva l’Armadillo a Zerocalcare in Strappare lungo ... ► iodonna.it

Come velocizzare Android nel 2026: 10 trucchi per smartphone lenti

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Il tuo Android è lento? Ecco 10 trucchi per velocizzare lo smartphone nel 2026 senza fare il reset e... ► defanet.it

Fava, scontro sui premi di risultato: sciopero di un’ora dei lavoratori

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Al termine dell’assemblea dei lavoratori svolta ieri, la Rsu Fava, Fim Cisl e Fiom Cgil hanno procl... ► ilrestodelcarlino.it

Dove finirà il tesoretto. Scuole, Padula, Murlungo nella variante al bilancio

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La giunta comunale ha approvato una significativa variazione d’urgenza al bilancio di previsione e a... ► lanazione.it

Nato, gli Usa pronti a tagliare bombardieri, caccia e sottomarini agli alleati europei

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Gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della Nato che intendono «ridurre drasticamente» il lo... ► ilmessaggero.it

Scuola elementare di fotografia, in mostra le opere degli allievi

Scuola elementare di fotografia, in mostra le opere degli allievi

‘Dove viviamo’ è il titolo e il tema della mostra collettiva di 34 giovani fotografi dai 14 ai 35 a... ► ilrestodelcarlino.it

Ora basta risarcire i delinquenti

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È arrivato il momento che una legge stabilisca che chiunque compia dei delitti non possa reclamare ... ► laverita.info

Via Monte Polo, la protesta continua: "Il Comune risponda alle nostre Pec"

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Dopo le rassicurazioni del Comune sulla futura sistemazione di via Monte Polo, la richiesta dei res... ► ilrestodelcarlino.it

La Nazionale spagnola ha scelto Loewe per i Mondiali

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La nazionale spagnola di calcio ha un nuovo formalwear. Non delle divise da campo, nemmeno una coll... ► gqitalia.it

Giornata del sollievo, una serie di eventi Ast

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Anche l‘Ast di Fermo aderisce alla 25esima Giornata nazionale del Sollievo con iniziative dedicate ... ► ilrestodelcarlino.it

Il turismo incontra la sostenibilità. Barbetti: "Investimento ineludibile"

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La sostenibilità è percepita dagli albergatori toscani come una leva di competitività e non solo co... ► lanazione.it

Festa della Repubblica con la musica

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In occasione dell’80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Presidenza del C... ► ilrestodelcarlino.it

L’industria col freno a mano tirato. Stabile la produzione, ricavi in calo

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Resiste, ma non accelera. La manifattura brianzola apre il 2026 con segnali di stabilità e capacità... ► ilgiorno.it

Dal BeefBar a Roadhouse: perché la carne nei ristoranti di Milano è diventata uno status symbol?

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Dal Beefbar al Carnissage e la carne come «bene di lusso» Apparentemente sembra un controsenso, o un... ► vanityfair.it

Lavori grazie all’avanzo di bilancio. Interventi sul tetto dell’asilo, nasce rifugio per i gatti delle colonie

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Con l’approvazione dell’avanzo di bilancio dello scorso 30 aprile, l’Amministrazione comunale di Rus... ► ilrestodelcarlino.it

Il pronto soccorso pediatrico più accogliente e a misura di piccoli pazienti

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Il nuovo pronto soccorso pediatrico è diventato più accogliente, più tecnologico e soprattutto a mis... ► padovaoggi.it

Ferrovia, raddoppio Empoli Granaiolo: "Nessuna interruzione sulle linea"

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Sarà un’estate più serena per i viaggitori della linea ferroviaria Empoli-Granaiolo: nessuna interr... ► lanazione.it

LIVE Milan – Iraola in pole per la panchina, ma occhio all’opzione Rangnick

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Dopo il terremoto societario che ha sconvolto il Milan, inizia ufficialmente l’era della ricostruzio... ► pianetamilan.it

Triptorelina: GenerAzioneD chiede dati certi sui rischi per i minori

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? Punti chiave Perché il dato del 70% non trova riscontro nello studio citato? Come hanno interp... ► ameve.eu

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 27 maggio

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RAI1 21.30 Il commissario Montalbano – La pista di sabbia RAI2 21.20 Mare Fuori  RAI3 21.15 Chi l’ha... ► ilsipontino.net

Visani e Spadoni Campioni di preferenze

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Un exploit a quattro cifre. Roberto Visani, candidato consigliere comunale con il Pd, raggiunge la ... ► ilrestodelcarlino.it

Festa del vino per brindare. Nove giorni da degustare

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MONTESPERTOLI Manca sempre meno: Montespertoli si prepara a brindare alla 68ª edizione della Festa ... ► lanazione.it

Negozianti uniti per la sfilata evento: "Così promuoviamo il commercio"

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L’unione fa la forza, soprattutto nel commercio. Lo hanno dimostrato i negozianti di Cento che, fac... ► ilrestodelcarlino.it

Simoncelli e Serafini, i luoghi della memoria

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Marco Simoncelli e Piero Serafini. Nel loro ricordo la città di Riccione ha deciso di dedicare una r... ► ilrestodelcarlino.it

Quanta Atalanta ai Mondiali: convocati in 6, è record. Esclusi Ederson e Musah

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Non sarà un Mondiale azzurro, ma di certo ci saranno forti tinte di nero e azzurro. Perché comunque... ► bergamonews.it

Oroscopo Paolo Fox di oggi: le previsioni di mercoledì 27 maggio 2026

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Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 27 maggio 2026 Oroscopo Paolo Fox di oggi: 27 maggio 2026.... ► superguidatv.it

L’estate in anticipo ad Acquaworld. Aprono scivoli e baie tropicali

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Da sabato comincia l’estate di Acquaworld, l’unico parco acquatico e benessere indoor e outdoor in ... ► ilgiorno.it

"Facciamo crescere imprese e Terzo Settore, nuove fonti di finanziamento"

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In Emilia-Romagna molte imprese, soprattutto piccole e medie, continuano ad affidarsi quasi esclusi... ► ilrestodelcarlino.it

"Lo sciopero penalizza gli artigiani"

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RHO "Salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso i... ► ilgiorno.it