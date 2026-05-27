Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-05-2026 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione in via di risoluzione Urbano della Roma Teramo permangono code a partire dalla Togliatti verso il centro a causa di un precedente incidente ora mi hai rimosso mentre sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare un incidente crea code al Trionfale in interna invece code per traffico intenso tra Prenestina e Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud in entrata a partire da Tor Vergata è tutto Grazie per l'attenzione dalla Sara e Marco Luca più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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