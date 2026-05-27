Valditara | La scuola educhi alla libertà per renderci indipendenti da ogni dipendenza

Il ministro dell’Istruzione ha premiato i vincitori del concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”. Durante la cerimonia, ha sottolineato che i lavori degli studenti condividono il tema della libertà, anche se espressa in modi diversi. Valditara ha affermato che la scuola deve educare alla libertà per favorire l’indipendenza da ogni dipendenza. La competizione ha coinvolto studenti di diverse scuole, che hanno presentato elaborati incentrati sul tema.

I lavori degli studenti raccontano tutti la stessa parola, anche se in modi diversi: libertà. Lo ha notato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, premiando i vincitori della seconda edizione del concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”. Valditara ha aperto il suo intervento con un riconoscimento alla qualità dei materiali prodotti dai ragazzi: “Abbiamo apprezzato tutti la profondità, la bellezza e l’intelligenza con cui avete affrontato un tema così delicato e importante”. Poi ha aggiunto che, in ogni elaborato e video, emergeva chiaramente un concetto centrale. Da lì la sua tesi: “È questa la funzione principale della scuola italiana: la scuola ha il compito di educare alla libertà, ad avere una maturità per non essere dipendente da nulla”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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