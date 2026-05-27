Uomini e Donne | le prime parole di Martina Calabrò dopo la scelta di Ciro Solimeno

Martina Calabrò ha commentato per la prima volta la decisione di Ciro Solimeno di scegliere un’altra donna, Elisa Leonardi. La scelta di Solimeno ha concluso il percorso tra i due, lasciando Calabrò senza il suo interesse. La donna non ha rilasciato dichiarazioni più approfondite, limitandosi a commentare la decisione di Solimeno. La puntata ha mostrato il momento in cui la scelta è stata annunciata, segnando la fine della loro conoscenza nel programma.

Uomini e Donne ha vissuto un momento decisivo con la scelta di Ciro Solimeno, che ha optato per Elisa Leonardi, chiudendo un percorso intenso con Martina Calabrò. Questa decisione segna un cambiamento significativo nelle dinamiche del programma, mentre la corteggiatrice rifiutata si confronta con la sua delusione e riflette sul suo percorso personale. Uomini e Donne, Martina De Ioannon fa discutere dopo la scelta di Ciro: cosa ha fatto Uomini e Donne news: il nuovo inizio di Ciro Solimeno con Elisa Leonardi. Ciro Solimeno ha comunicato la sua scelta con parole chiare: “Voglio costruire qualcosa con te”. Questa affermazione sottolinea la sua intenzione di intraprendere una relazione autentica e lontana dalle telecamere. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, prime parole di Martina Cardamone dopo la scelta Ora riprendo in mano la mia vita

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