Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 27 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 27 maggio 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, disponibile anche in streaming. La trasmissione include segmenti dedicati al Trono Over e al Trono Classico. La puntata viene trasmessa in diretta e può essere vista tramite il video di Witty TV. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti delle singole puntate o sui partecipanti.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 27 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la scelta di Ciro: il tronista ha scelto Elisa. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal Trono Over con le ultime conoscenze tra dame e cavalieri. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta

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