In diverse città italiane, tra cui Cosenza, Bologna e Milano, sono stati avviati progetti per ripensare gli spazi urbani in chiave femminista. L’obiettivo è rendere le aree pubbliche più sicure, accessibili e inclusive, con interventi che tengano conto delle esigenze delle donne. Questi interventi prevedono modifiche infrastrutturali, come l’illuminazione migliorata e la creazione di spazi di aggregazione, e coinvolgono anche iniziative di partecipazione comunitaria. La riforma urbanistica si propone di favorire una maggiore equità nell’uso e nella fruizione degli ambienti cittadini.

Nulla di felliniano nelle nuove città delle donne, semmai una urbanistica innovativa, radicale, che considera gli spazi pubblici da un punto di vista di genere. E decostruisce il modello patriarcale trasformando le trame urbane in luoghi inclusivi e sicuri. Dopo Bologna e Milano - la prima a richiedere, qualche anno, fa un progetto di ricerca sulla prospettiva di genere e la progettazione urbana -, anche Cosenza inizia a sperimentare spazi più giusti e accessibili: “Territori Liberi” è un progetto di Cosmo, spin off del collettivo internazionale di architetti, nomadi e creativi “La Rivoluzione delle Seppie” in collaborazione con “Cheap”, associazione bolognese che si dedica all’arte pubblica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Una nuova “urbanistica femminista” per le città delle donne

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